Мариновані печериці без стерилізації: їж хоч одразу
3 жовтня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:ютуб Віталія Барилко
Щоб швидко і без зайвої метушні замаринувати печериці – скористайтеся рецептом Віталія Барилко. Такі гриби можна їсти одразу після маринування, або зберігати в холодильнику взимку.
Існує безліч рецептів маринованих грибів, але переважно всі вони закриваються спеціальним ключем та стерилізуються. Якщо у вас немає ні ключа, ні бажання стерилізувати закрутку вихід є – приготуйте їх за цим рецептом.
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Печериці найкраще обирати дрібні, обов'язково свіжі. Ретельно помийте їх водою від бруду – чистити не обов'язково.
Рецепт маринованих печериць без стерилізації
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 3 півлітрові банки
– 1 кілограм печериць;
– 1 літр води;
– 3 чайні ложки солі;
– 4 чайні ложки цукру;
– гірчиця в порошку;
– гірчиця в зернах;
– перець горошком;
_ лавровий листок;
– 100 грамів 9% оцту;
– 100 грамів соняшникової олії;
– 10 зубчиків часнику.
Приготування:
- Ретельно помийте печериці. Якщо ви придбали дрібні гриби – достатньо змити з них бруд, якщо великі чи середні – їх можна почистити від шкірки та розрізати на четвертинки.
- У великій каструлі відваріть гриби у киплячій воді протягом 10 хвилин. Злийте воду, або заморозьте грибний бульйон для подальшого використання у супах чи соусах.
- Для маринаду змішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Додайте туди гриби та варіть ще 15 – 20 хвилин.
- Готові гриби перекладіть у стерилізовані, чисті банки та закрийте кришками. Такі гриби можна також не закривати на зиму – залишіть їх у каструлі з маринадом до повного охолодження та подавайте до столу, як закуску.
- Готові мариновані гриби без стерилізації добре зберігаються у холодильнику до весни.
Смачного!
Відеорецепт приготування маринованих печериць без стерилізації: