За переписами наших пращурів: для чого маринувати буряк

Маринований буряк – смачне доповнення до салатів та оселедця. Готується така страва дуже просто, цим рецептом користувалися ще наші предки.

Маринований буряк – це не тільки надзвичайно смачно, а ще й корисно. Кожен інгредієнт цієї страви можна використати надалі: буряк – у салати чи як доповнення до гарніру, а сік випити або додати в червоний борщ.

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Рецепт маринованого буряка

Час: 30 хвилин + 7 днів

Порції: 1,8 літра

Прадавня закуска / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2,5 кілограми буряка;

1,5 літра води;

2 столові ложки солі;

4 лаврових листи;

6 зубчиків часнику;

1 чайна ложка запашного перцю;

2 столові ложки солі.

Приготування:

Промийте під холодною проточною водою буряк, очистіть його від шкіри. Рекомендуємо заздалегідь надіти латексні рукавички, оскільки руки після бурякового соку важко відмити. Наріжте буряк товстими скибочками і покладіть у чисті, простерилізовані банки. Додайте у банки чотири великих лаврових листа, перець та часник. У півтора літра кип’яченої та охолодженої води помістіть дві столові ложки звичайної солі. Воду розмішайте, щоб сіль розчинилася, і вилийте в банку зі скибочками буряка. Вода повинна повністю покривати буряк. Якщо вони стирчать з банки, спробуйте злегка притиснути їх ручкою дерев’яної ложки. Банку накрийте складеною в кілька разів марлею та прикріпіть гумкою. Залишити буряк у темному місці при кімнатній температурі. Процес маринування займає п'ять – сім днів. Приблизно через три дні на поверхні може з’явитися піна, яку рекомендуємо зняти ложкою, а потім знову накрити банку. Маринований буряк готовий до вживання мінімум через п'ять днів. Через тиждень розлийте сік з буряком в простерилізовані банки. Зберігайте буряк в темному прохолодному місці.