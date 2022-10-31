Ідеальний додаток до м'яса та салатів: маринуємо червону цибулю

Червона цибуля – особливий інгредієнт, який додасть яскравих смакових барв будь-якій страві. Аби вона завжди була під рукою – варто скористатися простим рецептом маринаду.

Цибуля – вкрай важливий інгредієнт для просто неймовірної кількості страв. Оселедець, гриби, м'ясо, овочеві салати – цей доречно поєднувати чи не з усіма основними стравами.

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Доволі часто ми намагаємося не давати багато цибулі, щоб не надто змістити смакові акценти, а також позбутися гіркоти. Маринована цибуля – це завжди чудова опція, адже вона не гірка і не пекуча, тож жодним чином не перебиватиме смаку страв. Вона додасть хрустку свіжість та легеньку гостроту, що є чудовим варіантом для збереження балансу.

Рецепт маринованої червоної цибулі

Головний секрет маринаду – формула "1:2:3" (сіль та цукор, оцет, вода). Найкраще для маринування підійде оцет з яблук, винограду або слив.

Чудове доповнення до страв / Фото Pixabay

Інгредієнти:

велика червона цибулина;

50 грамів цукру;

50 грамів солі;

100 грамів оцту;

150 мілілітрів води;

2 горошини духмяного перцю;

1 бутон гвоздики.

Приготування:

Почистіть цибулину та наріжте тонкими півкільцями. У сотейнику або каструлі змішайте воду, цукор, сіль та оцет. Усі інгредієнти мають розчинитися. Після приготування суміш має охолонути. Заливаємо цибульку маринадом та кладемо до неї спеції. Маринуємо цибулю до трьох годин. Потім зливаємо маринад та перекладаємо цибулю у зручний посуд. Тепер вона готова підкреслити смак ваших страв.

Смачного!