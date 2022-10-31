Ідеальний додаток до м'яса та салатів: маринуємо червону цибулю
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Червона цибуля – особливий інгредієнт, який додасть яскравих смакових барв будь-якій страві. Аби вона завжди була під рукою – варто скористатися простим рецептом маринаду.
Цибуля – вкрай важливий інгредієнт для просто неймовірної кількості страв. Оселедець, гриби, м'ясо, овочеві салати – цей доречно поєднувати чи не з усіма основними стравами.
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Доволі часто ми намагаємося не давати багато цибулі, щоб не надто змістити смакові акценти, а також позбутися гіркоти. Маринована цибуля – це завжди чудова опція, адже вона не гірка і не пекуча, тож жодним чином не перебиватиме смаку страв. Вона додасть хрустку свіжість та легеньку гостроту, що є чудовим варіантом для збереження балансу.
Рецепт маринованої червоної цибулі
Головний секрет маринаду – формула "1:2:3" (сіль та цукор, оцет, вода). Найкраще для маринування підійде оцет з яблук, винограду або слив.
Чудове доповнення до страв / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- велика червона цибулина;
- 50 грамів цукру;
- 50 грамів солі;
- 100 грамів оцту;
- 150 мілілітрів води;
- 2 горошини духмяного перцю;
- 1 бутон гвоздики.
Приготування:
- Почистіть цибулину та наріжте тонкими півкільцями.
- У сотейнику або каструлі змішайте воду, цукор, сіль та оцет. Усі інгредієнти мають розчинитися. Після приготування суміш має охолонути.
- Заливаємо цибульку маринадом та кладемо до неї спеції.
- Маринуємо цибулю до трьох годин. Потім зливаємо маринад та перекладаємо цибулю у зручний посуд. Тепер вона готова підкреслити смак ваших страв.
Смачного!