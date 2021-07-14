Як приготувати маскарпоне в домашніх умовах: поради від Тані Литвинової
14 липня 2021 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:Youtube Тані Литвинової
Ніжний крем маскарпоне можна з легкістю приготувати вдома. Як правильно – розповідає кулінарна експертка Тетяна Литвинова. Обов'язково спробуйте.
Маскарпоне – традиційний сир, родом з Італії. За консистенцією – це вершковий ніжний крем. Його готують з вершків 25% або коров'ячого молока з додаванням лимонного соку, іноді – білого винного оцту.
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Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками авторським рецептом приготування сиру. Вона рекомендує використовувати вершки жирністю – більше 30%.Перші згадки про сир знайдено наприкінці XVI – початку XVII століть. Правильна назва – "маскерпоне" (італ. mascherpone), що походить від назви ферми Cascina Mascherpa, яка належить родині Маскерпа (Mascherpa), розташована у регіоні Ломбардія.
Крем можна використовувати для випічки, картопляного пюре, пасти, десертів.
Брускета з маскарпоне/ Фото Pexels
Рецепт маскарпоне
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
- Калорійність на 100 грамів: 453 ккал
– 500 мілілітрів вершків 30 – 33%;
– 1 столова ложка лимонного соку.
- У каструлю вилийте вершки, доведіть до кипіння. Вершки не потрібно кип'ятити.
- Зніміть з вогню, додайте столову ложку лимонного соку, знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння, поступово помішуючи.
- Підготуйте сито з марлею, вилийте вершки, залиште на ніч у холодильнику. Дістаньте, викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт маскарпоне від Тані Литвинової у відео: