Як приготувати маскарпоне в домашніх умовах: поради від Тані Литвинової

Ніжний крем маскарпоне можна з легкістю приготувати вдома. Як правильно – розповідає кулінарна експертка Тетяна Литвинова. Обов'язково спробуйте.

Маскарпоне – традиційний сир, родом з Італії. За консистенцією – це вершковий ніжний крем. Його готують з вершків 25% або коров'ячого молока з додаванням лимонного соку, іноді – білого винного оцту.

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Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками авторським рецептом приготування сиру. Вона рекомендує використовувати вершки жирністю – більше 30%.

Перші згадки про сир знайдено наприкінці XVI – початку XVII століть. Правильна назва – "маскерпоне" (італ. mascherpone), що походить від назви ферми Cascina Mascherpa, яка належить родині Маскерпа (Mascherpa), розташована у регіоні Ломбардія.

Крем можна використовувати для випічки, картопляного пюре, пасти, десертів.

Брускета з маскарпоне/ Фото Pexels

Рецепт маскарпоне

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 453 ккал

У каструлю вилийте вершки, доведіть до кипіння. Вершки не потрібно кип'ятити. Зніміть з вогню, додайте столову ложку лимонного соку, знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння, поступово помішуючи. Підготуйте сито з марлею, вилийте вершки, залиште на ніч у холодильнику. Дістаньте, викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 мілілітрів вершків 30 – 33%;– 1 столова ложка лимонного соку.

Рецепт маскарпоне від Тані Литвинової у відео: