Масло, маргарин і спред: їхня різниця та чи підходять для випічки розповідає Ліза Глінська

Цінні поради щодо вибору основного інгредієнта у більшості десертів та випічці та, що обирає шеф-кондитер Ліза Глінська: масло, маргарин чи спред? Подробиці у матеріалі Smachno News.

Шеф-кондитер Єлизавета Глінська зізналася, що їй частенько ставлять питання, щодо використання масла, маргарину або спреду у випічці. Дівчина вирішила поділитись своїми знаннями та розповіла все, що знає про використання одного з найважливіших інгредієнтів у класичній випічці.

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Я завжди відповідаю коротко: я дуже люблю людей, для яких я готую, тому обираю для випічки тільки вершкове масло, – зазначила Ліза Глінська.

Розберімося, що ж таке вершкове масло, маргарин та спред.

Якщо з вершковим маслом все досить просто – це збиті вершки, то з іншими замінниками все набагато складніше.

У натуральному вершковому маслі крім молока та солі більше не має бути ніяких інших інгредієнтів. По суті, це чисті тваринні жири та ніякі інші.

А от з маргарином зовсім інша історія. При виготовленні маргарину тваринні жири змішують з рослинними, гідрогенізованими – коли рідини перетворюють у твердий стан. Ще в маргарин додають ароматизатори, емульгатори – все, щоб перетворити його консистенцію на максимально схожу з вершковим маслом.

Всі ці добавки шкідливі для організму, вони забивають судини, погано вливають на печінку та кишківник. Та не будемо забувати про надмірну вагу – це важливо!

Ліза Глінська відзначила, що найнебезпечнішими є якраз ось ці штучні жири в кондитерських смаколиках, адже їх вміст значно перевищує норму.

Спред – суміш тваринних та рослинних жирів. Це, так би мовити, золота середина між вершковим маслом та маргарином.

Вершкове масло

Головною відмінністю між маргарином та спредом є те, що в останньому обмежене застосування гідрогенізованих жирів. Грубо кажучи, спред менш шкідливий ніж маргарин, але й безпеки та користі для організму йому ніхто не прибавляв.

Єлизавета Глінська відверто зізналася, що у своїх десертах використовує тільки натуральне вершкове масло жирністю не менше 82,5%.

А все тому, що якість вершкового масла вливає на якість випічки, його структуру, консистенцію та термостійкість.

Пам'ятайте, що якість вашого десерту на пряму залежить від інгредієнтів, котрі ви використовуєте!