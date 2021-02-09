Як приготувати масло гхі вдома: рецепт від Тані Литвинової
Таня Литвинова навчить нас, як правильно готувати корисне масло гхі вдома та розкриє всі секрети його правильного приготування.
Джерело:інстаграм Тані Литвинової
Масло гхі віднедавна увірвалося на наш ринок та заполонило його! На кожному кроці ми чуємо про його корисні властивості, а їх, до речі, досить багато.
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До прикладу, масло гхі підвищує імунітет, збагачує організм корисними вітамінами А і Е, а ще понижує кислотність.
Що таке масло гхі?
Масло гхі – це повністю розтоплене звичайно вершкове масло, але очищене від шкідливих добавок. Шляхом свого очищення, при розтоплюванні у маслі гхі залишаються тільки корисні речовини та вітаміни.
Як приготувати масло гхі вдома
- Для приготування масла гхі вдома обирайте вершкове масло, краще домашнє. Підготуйте невисоку каструлю з товстим дном, та бажано антипригарне.
- На першому етапі приготування топимо масло на високій температурі, щоб воно добряче прогрілося та розтопилося.
- На другому етапі, коли з'явилась пінка, а невеличкі часточки з масла почали осідати на дно – зменште температуру до мінімуму.
- Щоб масло не перегрілося – знімайте пінку ложкою з поверхні тим самим, очищаючи його.
- Як тільки поверхня масла стане золотистою та прозорою, масло гхі готове. Процідіть його через сито або марлю в посудину.
- З 350 грамів вершкового масла ми отримаємо 260 грамів масла гхі. Смачного!
Покрокове приготування масла гхі вдома:
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