Рецепт млинців на Масляну від Тані Литвинової за 30 хвилин

Таня Литвинова поділилась своїм рецептом млинців на Масляну та переконує, що саме вони точно вийдуть тоненькими та смачними. Навіть, якщо ви готуєте їх вперше!

Талановита кулінарка Таня Литвинова продовжує дивувати нас своїми рецептами та порадами щодо їхнього приготування.

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Незабаром ми будемо святкувати Масляну, а це означає, що настав час підготуватись та запастись хорошим рецептом млинців.

Таня Литвинова запевняє, що за її рецептом млинці точно вийдуть, щоправда, вам потрібно чітко дотримуватись грамів та рецептури.

Як приготувати млинці на молоці

У глибокій мисці з'єднайте яйця та половину молока – перемішайте до однорідного стану. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно до яєчної маси, додайте цукру та солі й перемішайте до однорідної маси. Можна використати міксер для змішування інгредієнтів. Виливаємо у тісто решту молоко та продовжуємо перемішувати вінчиком. Для того, щоб млинці швидше приготувалися додайте до тіста окропу – перемішайте. Це зекономить нам час, адже з окропом тісту не потрібно настоюватись 30 хвилин. Влийте до тіста соняшникову олію, або оливкову – на ваш смак. Додайте до тіста розтоплене вершкове масло – перемішайте. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та смажте млинці з обох сторін до готовності. Смачного!

– 6 яєць;– 500 мл молока;– 250 мл окропу;– 250 г борошна;– 1 ст. л цукру;– 30 г вершкового масла;– 40 г соняшникової олії;– 1 ч. л солі.

Рецепт млинців на молоці від Тані Литвинової: