Надзвичайний смак та жодних консервантів – Володимир Ярославський навчить вас як готувати справжній домашній майонез.

Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом справжнього домашнього майонезу.

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Все більше людей відмовляються від вживання магазинних соусів, в тому числі й від майонезу. Володимир Ярославський запропонував читачам приготувати домашній майонез власноруч із жовтків.

Домашній майонез не містить консервантів, пальмової олії та інших шкідливих інгредієнтів – до складу входять тільки домашні продукти.

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

– 2 жовтки;

– 300-400 г очищеної олії без запаху;

– 25 г гірчиці (1 ст. л );

– сіль на ваш смак;

– 1 ч. л цукру;

– чорний мелений перець;

– сік 1/3 лимона;

– 50 г води.

У глибоку миску вилийте жовтки, посоліть їх, додайте цукор, гірчицю та перець – збийте в піну вінчиком. Тоненькою цівкою вливаємо олію до яєчної маси та вимішуємо. Коли маса загусла, влийте сік лимона, воду та продовжуйте вимішувати. Спробуйте майонез, якщо потрібно додайте ще солі або цукру. Смачного!

Поради щодо приготування майонезу від шеф-кухаря

– Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням. Обирайте тільки цілі й замочуйте їх в розчині соди, або оцту на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 оцту) потім промийте водою.

– Найкраща олія для майонезу з виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновану: кукурудзяну, соняшникову і навіть оливкову.

– Ваш майонез стане густішим після холодильника за 2-3 години.

– Замість води чи молока можна додати до майонезу більше йогурту або навіть сметани – дуже смачно і звісно змінює смак.

Як зберігати домашній майонез

– Вживати майонез з молоком можна 2 дні.

– З водою, йогуртом, чи сметаною – 5-7 у холодильнику.



Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції та навіть соєвий соус – іноді бувають неймовірні смаки

майонезу, – відзначив Володимир Ярославський.

Отож, не зволікайте, а мерщій готувати домашній майонез на жовтках за рецептом талановитого шеф-кухаря Володимира Ярославського.