Вже цієї осені всі шанувальники кулінарного проєкту "Мастер Шеф" знову зможуть вболівати за кухарів-аматорів на телеканалі СТБ.

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Відомо, що зйомки першого відбіркового кастингу до найкращої сотні кулінарного проєкту "Мастер Шеф" 11 сезону вже розпочалися. Суддями 11 сезону залишаться Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та незмінний Ектор Хіменес-Браво.

Перші враження суддів від шоу

Суддя "Мастер Шеф" та в минулому його переможниця Ольга Мартиновська вже поділилися першими емоціями зі зйомок кулінарного шоу: ️

Нещодавно стартували зйомки нового сезону проєкту “Мастер Шеф”. І зовсім скоро мені доведеться поєднувати дві ролі — вчителя та судді. Сьогодні хочу побажати наснаги та успіху учасникам проєкту. Для мене кожен сезон як перший, – поділилися переживаннями суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська.

Дівчина стала переможницею 3 сезону "Мастер Шеф" та успішно продовжила навчання в одній із найпрестижніших кулінарних академій Le Cordon Bleu у Парижі.

До слова, Ольга Мартиновська нещодавно відкрила свою власну першу українську кулінарну академію, у котрі можуть навчатися, як професіонали, так і звичайні домогосподарки, котрі хочуть дивувати своїх рідних ресторанними стравами.

Я, пройшовши шлях як учасниця, розумію вас, як ніхто інший. Будьте впевнені у своїх силах і таланті. Не дозволяйте хвилюванню та перешкодам позбавити вас мрії. Відкривайтеся новим знанням та навичкам, котрі створюють нові можливості. А вони дуже далеко можуть вас привести, — додала суддя проєкту Ольга Мартиновська.

А ось незмінний суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво запевняє, цей сезон буде одним із найвидовищніших!

Початок нової історії “Мастер Шеф”! Після першого знімального дня можу з упевненістю сказати, що сезон буде видовищним! З новими випробуваннями й талановитими, цікавими учасниками, – прокоментував суддя.

Судді 11 сезону "Мастер Шеф"

Незмінним суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф", вже 11 сезонів, залишається – Ектор Хіменс-Браво. Талановитий шеф-кухар та телеведучий із захопленням продовжує навчати аматорів кулінарного мистецтва та зачаровувати їх гарячим латиноамериканським темпераментом.

Ольга Мартиновська – переможниця 3 сезону "Мастер Шеф", ресторатор та любляча мама маленької донечки Віри. Дівчина успішно дебютувала суддею у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" та залишається суддею проєкту до сьогодні.

Шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який полюбився глядачам та фанам кулінарного проєкту за щиру посмішку та професіоналізм – третій суддя проєкту.

Володимир успішний ресторатор, шеф-кухар та автор кулінарної книги, котра вже незабаром буде доступної для всіх охочих.

За кілька місяців ми спостерігатимемо, як народжуватимуться нові зірки кулінарії, вболіватимемо за них та дізнаємося хто з них готовий стати переможцем 11 сезону "Мастер Шеф". Ви повинні це бачити – не пропустіть!