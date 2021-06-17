Уже этой осенью все поклонники кулинарного проекта "Мастер Шеф" снова смогут болеть за поваров-любителей на телеканале СТБ.

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Известно, что съемки первого отборочного кастинга к лучшей сотне кулинарного проекта "Мастер Шеф" 11 сезона уже начались. Судьями 11 сезона останутся Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и бессменный Эктор Хименес-Браво.

Судья "Мастер Шеф" и в прошлом его победительница Ольга Мартыновская уже поделились первыми эмоциями со съемок кулинарного шоу: ️

Недавно стартовали съемки нового сезона проекта “Мастер Шеф”. И совсем скоро мне придется совмещать две роли — учителя и судьи. Сегодня хочу пожелать вдохновения и успеха участникам проекта. Для меня каждый сезон, как первый, – поделились переживаниями судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Девушка стала победительницей 3 сезона "Мастер Шеф" и успешно продолжила обучение в одной из самых престижных кулинарных академий Le Cordon Bleu в Париже.

К слову, Ольга Мартыновская недавно открыла свою собственную первую украинскую кулинарную академию, в которые могут учиться как профессионалы, так и обычные домохозяйки, которые хотят удивлять своих родных ресторанными блюдами.

Я, пройдя путь как участница, понимаю вас, как никто другой. Будьте уверены в своих силах и таланте. Не позволяйте волнению и препятствиям лишить вас мечты. Открывайтесь новым знаниям и навыкам, которые создают новые возможности. А они очень далеко могут вас привести,

– добавила судья проекта Ольга Мартыновская.

А вот бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво уверяет, этот сезон будет одним из самых зрелищных!

"Начало новой истории "Мастер Шеф"! после первого съемочного дня могу с уверенностью сказать, что сезон будет зрелищным! С новыми испытаниями и талантливыми, интересными участниками", – прокомментировал судья.

Судьи 11 сезона "Мастер Шеф"

Неизменным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", уже 11 сезонов, остается – Эктор Хименс-Браво. Талантливый шеф-повар и телеведущий с увлечением продолжает обучать любителей кулинарного искусства и очаровывать их горячим латиноамериканским темпераментом.

Ольга Мартыновская, победительница 3 сезона "Мастер Шеф", ресторатор и любящая мама маленькой доченьки Веры. Девушка успешно дебютировала судьей во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" и остается судьей проекта до сих пор.

Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский, который полюбился зрителям и фанам кулинарного проекта за искреннюю улыбку и профессионализм – третий судья проекта.

Владимир успешный ресторатор, шеф-повар и автор кулинарной книги, которая уже вскоре будет доступна для всех желающих.

Через несколько месяцев мы будем наблюдать, как будут рождаться новые звезды кулинарии, будем болеть за них и узнаем, кто из них готов стать победителем 11 сезона "Мастер Шеф". Вы должны это видеть – не пропустите!