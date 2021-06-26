Прем'єра Мастер Шеф. CELEBRITY: викриття справжнього прізвища Вольнової та дивна звичка Андраде

У четвертому епізоді кулінарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" змагатимуться білявки проти брюнеток, а саме Олена Шоптенко, Світлана Вольнова, Ірина Федишин, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва та Мішель Андраде. Буде гаряче – не пропустіть!

У четвертому епізоді шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" судді зіштовхнули між собою брюнеток та блондинок, адже їхня одвічна боротьба "хто з них кращий" не закінчиться ніколи. У команді блондинок були танцівниця Олена Шоптенко, світська левиця Світлана Вольнова та співачка Ірина Федишин.

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У команді брюнеток були співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Заріцька, телеведуча Надія Матвєєва та співачка Мішель Андраде.

На обидві команди чекає три конкурси, переможець отримає за перше – 1 бал, за друге – 2 бали та за третє – 3 бали. На команду, котра отримає перемогу у 4 епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" чекає особливий приз – срібна сковорідка "Мастер Шеф".

Естафета

За правилами першого конкурсу командам потрібно навипередки приготувати традиційну українську страву – вареники з картоплею та грибним соусом. На першому етапі учасниці потрібно приготувати тісто, нарізати гриби та цибулю. На другому – приготувати начинку, тушкувати гриби з вершками, а на третьому – сформувати вареники, відварити їх та перебити грибний соус.

Куди ж без ускладнень від суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY"! На першому етапі Олександрі Заріцькій з синьої команди та Ірині Федишин з червоної потрібно було готувати з пакетами на руках, на другому Мішель Андраде та Олена Шоптенко перш ніж розпочати приготування начинки для вареників повинні були вибрати пінцетом кубики картоплі з салату олів'є, а на третьому найбільш досвідченим зіркам шоу-бізу довелося ліпити страву у кліпсах для зняття гель-лаку.

Обидві команди молодці, адже дівчата не розгубилися та за 45 хвилин приготували дві страви, але тільки одна з них заслуговує 1 балу. За вердиктами суддів "Мастер Шеф. CELEBRITY" його отримала команда брюнеток, адже блондинки не додали до вареників спецій.

Кулінарний крокодил

Командам потрібно обрати одну учасницю, котра й буде жестами доносити рецепт приготування страви до колег, а ті своєю чергою будуть одразу готувати.

Оскільки працювати на кухні команди будуть по черзі, довелося зробити невеличке жеребкування, котре перемогла команда червоних. На розгадування та приготування страви у команди буде 25 хвилин.

Від команди червоних показувати страву визвалася Олена Шоптенко. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" загадали дівчині виноградно-яблучні оладки з фініковою пастою. А для команди синіх судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували креветки в коксово-томатному соусі.

Обидві команди намагалися якомога швидше розгадати жести своїх колег та приготувати загадані страви, проте кулінарний крокодил набагато складніший за звичайний.

Під час дегустування страви команди синіх Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович відзначили, що дівчата не почистили креветки від кишківника, щодо команди червоних – у їхніх оладка судді знайшли шкірки від винограду.

В обох стравах були помилки, але навіть шкірки від винограду не змогли зіпсувати смак оладок блондинок. Судді віддали червоній команді 2 бали.

Правда або дія

У третьому вирішальному конкурсі команда, котра отримає три бали, стане переможцем 4 епізоду "Мастер Шеф. CELEBRITY".

Обом командам потрібно приготувати фаршировані перці з соусом Бешамель, але не все так просто! У суддів є два набори потрібних девайсів для приготування страви: каструлі, тертки, гострий ніж, ложки та виделки. Але тільки один з них у відмінному стані, інший – поламаний та саморобний.

Який з цих наборів дістанеться команді синіх, а який червоним – дізнаємося після додаткового ускладнення. Судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" підготували додаткові 12 запитань для обох команд, а відповідати потрібно про суперниць.

Запитання для учасниць були такі:

Цьогоріч в Домінікані Ірина святкувала День закоханих з…? (Елертом та Мішиною)

Яку професію пророчили Олександрі її батьки? (Юристки)

Яке справжнє прізвище Світлани Вольнової? (Короткова)

Що такого робила Мішель Андраде в школі, що на неї дивилися скоса однокласники? (Гучно свистіла, аби гукнути однокласників)

У кого із сусідів Олена може попросити солі, якщо скінчилася? (Дмитро Монатік)

Скільки разів була заміжня Надя Матвєєва? (Два рази)

Перший музичний інструмент Ірини? (Синтезатор)

Яку назву має перший студійний альбом гурту KAZKA? (Карма)

З ким з президентів танцювала Олена Шоптенко? (Володимир Зеленський)

Як з'явилася собака в житті Наді? (Взяла з притулку)

Якою стравою Світлана зваблювала Макса Михайлюка в шоу "Звана вечеря"? (Жаб'ячі лапки)

Звідки родом Мішель Андраде? (Болівія)

Оскільки рахунок правильних відповідей був 3:3 судді "Мастер Шеф. CELEBRITY" поставили додаткове запитання обидвом командам: "Кого більше на планеті Земля: натуральних білявок чи натуральних брюнеток?". Олександра Закрицька першою відповіла, що брюнеток та не прогадала. Команда червоних отримала відмінний комплект девайсів від суддів, а от синім дісталося саморобне приладдя.

За 45 хвилин команди з горем пополам приготували та подали суддям "Мастер Шеф. CELEBRITY" фаршировані перці з соусом Бешамель, адже готувати було вкрай важко.

Надія Матвєєва подала суддям страву зачитуючи авторський вірш, а Світлана Вольнова вирішила подати перці у стилі інсталяції Жуана Міро: окремо подали соус на половині сковорідки.

За вердиктами суддів у четвертому епізоді "Мастер Шеф. CELEBRITY" перемогу здобули білявки: Олена Шоптенко, Світлана Вольнова, Ірина Федишин.

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