Мастер Шеф Професіонали 3 сезон: хто потрапив у омріяну 10 найкращих кухарів України – імена

Найкраща 10-ка шеф-кухарів України відібрана й настав час знайомитись з обраними професіоналами 3 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали".

Вони пройшли половину шляху на кулінарному проєкті "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону та готові боротися перемогу у шоу та приз – 1 мільйон гривень.

Знайомтесь із найкращою десяткою професіоналів 3 сезону "Мастер Шеф.Професіонали", які будуть дивувати нас своїми вміннями, техніками та кулінарним хистом кожної суботи на телеканалі СТБ.

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Елеонора Баранова – 25 років, м. Київ.

Дівчина понад 10 років працює на кухні. У 21 рік Елеонора стала шефом та працює в одному з елітних ресторанів столиці. Елеонора ламає всі стереотипи на кухні свого ресторану, адже спочатку ніхто не сприймав її серйозно, проте дівчина довела, що може бути шефом.

Працює шеф-кухарем у ресторані "Fish&Pussycat Sushi Bar" у центрі столиці. Любить японську, мексиканську, індійську кухню. Входить в "Топот" – кулінарний проєкт, у якому шефи готують із тих продуктів, які знайдуть у поході.

Микола Мигаль – 26 років, м. Івано-Франківськ.

Микола виріс у багатодітній сім’ї, у якій бабуся хвалила його за приготовані страви. Ця похвала і вкоренила любов до кухні. Після школи закінчив кулінарний коледж, потрапив на практику в хороший ресторан. Відтоді вже 9 років успішно працює на кухні, був кухарем у величезній кількості закладів ― від звичайних кафе до ресторанів мережевих готелів, має великий досвід роботи за кордоном.

Готував для трьох президентів України. Зараз працює в Польщі над відкриттям готелю "Редіссон". Любить літати на цивільних літаках, вертольотах, парапланах. Обожнює українську гастрономічну культуру. Хоче відкрити гідну пастотеку в Івано-Франківську.

Микола прийшов на проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", щоб популяризувати українську кухню у світі. Шеф-кухар годував майже всіх президентів України у ресторані, в якому працював – заклад "Франко".

Стелла Клименко – м. Київ.

У Стелли зараз свій бізнес: вона готує соуси, маринади, конфітюри, варення. На кухні почала працювати з 16 років, ще під час навчання на архітектора. У дівчини величезний досвід роботи в Азії, Польщі, Європі на позиції соусьє. Відкривала заклади у Львові. Була бренд-шефинею в ресторані за кордоном. У Севастополі володіла власною кулінарною дитячою школою. Мріє про ресторан, у якому не буде меню, а готуватимуть із того, що купили на базарі вранці. Її слабкість – це базари і продукти, саме вони її надихають. Так само її надихають діти – вважає їх найчеснішими критиками. Адже якщо дітям сподобається – то зайде всім.

Віктор Шайдецький – 21 рік.

Шеф-кухар прийшов на проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", щоб втерти носа старому поколінню кухарів. З 15 років Віктор працює у ресторані. Спочатку батько влаштував хлопця безкоштовно на стажування до одного із місцевих ресторанів, а далі Віктор почав працювати та навчатися у найкращих шеф-кухарів.

Микола Люлько – 30 років, м. Київ.

Микола почав працювати з 7 класу, бо мама сама виховувала його і брата, а вони не хотіли сидіти в неї на шиї. Працював на грибній теплиці, відтак – на будівництві кахлярем. Після школи вирішив піти в громадське харчування, бо щовихідних готував для сім’ї. Раніше займався харчуванням «правителів» на всіх локаціях – від дому до яхт.

Микола працює у ресторані "Аляска", що у столиці. Почав Микола свій шлях у кулінарії в ресторані "Велюр", де чистив картоплю та робив фреші. За три роки хлопець вже працював у ресторанах закритого типу, далі – у мережі "Чорноморка".

Лідія Корнієнко – 41 рік, м. Одеса.

Лідія прийшла працювати на кухню на посаду помічника кухаря. За 4 місяці роботи стала су-шефинею. 4 роки пропрацювала в Харкові, була шефинею в мережі ресторанів "Париж", бренд-шефинею в барі "Рот". Переїхала до Одеси, бо там відкривався цікавий для неї формат – контактний бар "Ніпер Бар", де гості збирають і готують страви самі. Зараз працює су-шефинею. Мама трьох дітей.

Владислав Цимбалюк – 33 роки, м. Київ.

Хлопець працює 10 років у ресторанному бізнесі, м'ясник. На роботу кухарем Владислава надихнула британська шефиня, кулінарні курси якої показували по телевізору. Відтоді він 10 років працював у закладах громадського харчування. Готував на різних позиціях у столичному ресторані BAO і в закладах рангами нижче. На одному місці довго не затримується, адже весь час хоче вчитися нового, з новими людьми. Зараз тимчасово без роботи. Мріє відкрити свій магазин напівфабрикатів, яким довірятимуть.

Віталій Нужний – 27 років, м. Харків.

9 років працює на кухні, останнім часом тільки бренд-шефом. Викладає в кулінарній школі в Харкові. Знайомий з багатьма учасниками шоу "МастерШеф. Професіонали". Має свою філософію кулінарії – «додзьо». Ніколи не мовчатиме, і якщо вважатиме рішення суддів неправильним, готовий викликати на кулінарний поєдинок кожного з них.

Лілія Стоянова – 33 роки, м. Одеса.

Ліля позиціює себе переможницею 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", адже вважає, що у неї є всі якості для справжнього шеф-кухаря. Дівчина працює шеф-кухарем в одеському ресторані, де її вважають суворим та справедливим керівником та шеф-кухарем.

Лілія – ​​шефиня ресторану «Колаборація». З 2008 року працює в закладах громадського харчування. Починала з піцайоло. За 4 роки навчилася готувати й пішла працювати су-шефинею, відтак – шефинею. За 13 років ставила кухні за кордоном і працювала в найкращих одеських ресторанах. Знає всі цехи, але найбільше любить м’ясо. Мріє стати найкращою кризовою менеджеркою в Україні та змінити стереотип, що кулінарія – чоловіча робота.

Леонід Малюга – 36 років, м. Хмельницький.

18 років працює шеф-кухарем у готельному комплексі Хмельницького. Працював в Україні і навіть у Китаї, в ресторані української кухні. Любов до кулінарії з’явилася тоді, коли підлітком він з головою поринув у роботу на кухні, щоб загоїти душевні рани через нерозділене кохання до дівчини. Та вже через 10 років ця дівчина стала дружиною Леоніда і народила йому доньку.

Хлопець навчився готувати солодощі без використання цукру та інших алергенів, адже у його доньки діатез та важка алергія. Панна кота із зеленої гречки у килимку з червоної троянди – страва, яку може з'їсти донька шеф-кухаря та саме її він презентував для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".