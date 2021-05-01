У 13 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" десять найкращих кухарів проєкту готуватимуть сучасні страви для великоднього кошика, спробують перевершити страви своїх колег та битимуться за участь у проєкті у випробуванні "Мікрохвильовка".

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон: хто увійшов до 20-ки проєкту – імена учасників

Перш ніж розпочати перше випробування 13 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді запропонували учасникам самим обрати трьох капітанів майбутніх команд.

Охочих було не багато, першою руку підняла Лідія Корнієнко, далі визвався Віктор Шайдецький та не охоче погодився на капітанство Віталік Нужний.

Жовта команда: капітан – Ліда Корнієнко, учасники: Елеонора Баранова та Владислав Цимбалюк.

Червона команда: капітан – Віктор Шайдецький, учасники: Микола Люлько та Стелла Клименко.

Синя команда: капітан – Віталік Нужний, учасники: Леонід Малюга, Микола Мигаль та Ліля Стоянова.

Кулінари розділились на команди, обрали колір своєї команди та приступили до ознайомлення з правилами конкурсу.

У переддень Великодня судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для найкращої десятки проєкту відповідне завдання: створити пасхальну композицію так, щоб вона зображала святковий настрій та була відмінною на смак.

Судді хочуть побачити у великодньому кошику справжні ресторанні страви, щоб показати господиням, щоб експериментувати потрібно. Кількість страв не має значення, головне – якість.

За дві години учасники експериментували та вигадували нові смаки і текстури, щоб вразити суддів. Команда жовтих подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Біф Веллінгтон з овочами в азійському стилі. Ектор Хіменес-Браво відзначив, що це відверто не поєднувані кухні в одній страві, а шоколадний фондан – недопечений.

Чізкейк в розібраному виді з манговою глазур'ю з крамблом та ягодами сподобався Володимиру Ярославському, а курча фаршироване грибним дюкселем та беконом отримала похвалу від Олі Мартиновської. Також фаршировані перці зі свининою жовта команда подала в новітній презентації, чим приємно здивувала суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залишилися не в захваті від святкового застілля жовтої команди, страв не багато та вони низької якості.

Червона команда подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" пасхальний кошик сучасного шефа: ковбаски, реберця, шоколадні яйця з апельсином та пастернаком.

Ідея крайньої страви хороша, але потрібно додати останньому вершковості, – відзначив Ектор Хіменес-Браво.

Крем брюле з бекону сподобалося Володимиру Ярославському, а Ольга Мартиновська зацінила курча з грибами та вершковим соусом. Окрім цих страв червона команда подала суддям ще невеличкі пасочки та суфле. В загальному судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залишились задоволеними роботою червоної команди.

Перш ніж презентувати свій пасхальний кошик, Микола Мигаль побив суддів і команду вербою. Команда представила суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" концепт: поєднання різних культур в одному пасхальному кошику: України, Італії, Індії. Котлети з компоте ягід та фруктів, курча кокле, панетоне, сирна паска, галантин, шоколадні цукерки та бурячки з ніжним вершковим желе – ці страви зачарували суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" неперевершеними смаками та подачами.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" жовті не справились із першим завданням та на них чекає голосування. За рішенням команди чорного фартуха одягнула Лідія Корнієнко – капітан команди жовтих.

Змінити страву до невпізнання

На початку другого випробування професіоналам судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" одразу озвучили правила. Перед учасниками було по 10 коробок з наборами продуктів і світлини страв, з якими їхні колеги пройшли перший кастинг 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".За 45 хвилин професіоналам потрібно використати абсолютно всі інгредієнти, що знаходяться під чорними коробками-загадками.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чітко розставили кулінарів за певними робочими поверхнями. Якщо, на перший погляд, це завдання здавалося легким, то під час його виконання майже всі кулінари натрапляли на труднощі у їх приготуванні.

Першими на вердикти пішли Владислав, Елеонора та Віктор – страви кухарів були довершеними, проте – не ідеальними. Стела, Ліда та Микола Мигаль завалили завдання конкурсу, адже не зуміли приготувати страви смачно та оригінально, чого не скажеш про Миколу Люлька, Лілю і Леоніда – їхні страви були найкращими.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск: божевільні досліди та десерт з часнику

Елементи були на тарілці просто аби там бути, – відзначив Ектор Хіменес-Браво та віддав три чорні фартухи Миколі Мигалю, Стелі і Владу.

Битва чорних фартухів

Кухарі на битві чорних фартухів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" повинні готувати страви виключно у мікрохвильовій печі. Судді підготували для чорнофартушників чотири продукти на вибір: сібас, курку, печінку та кроля й запропонували професіоналам домовитися, який продукт дістанеться кожному з них.

Лідія Корнієнко приготувала з печінки паштет, проте подала його суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" без жодного шматочку хліба. Шоколадне покриття паштету не поєднувалося з інгредієнтами, а Ольга Мартиновська відзначила, що не бачить у страві цілісного концепту.

У Стели Клименко була курка, з якої вона зробила паштет зі шпинатом та олією з кінзи. У дівчини була також така сама проблема, що й у Лідії – не було на що його намастити, а от до смаків претензій у суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не було.

Микола Мигаль подав суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" драглі з кролика та бланшованим шпинатом і чатні. Ектор Хіменес-Браво зазначив, що страва доволі не акуратна, проте смаки – ідеальні.

Владислав Цимбалюк приготував сібас з овочами, який загорнув у рол. Вигляду страви хлопця був ідеальним, як і нарізка та смак інгредієнтів.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покидає Лідія Корнієнко.

Дивіться 13 випуск 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн з відео: завантажиться згодом