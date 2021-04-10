Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск: битва ресторанів та виліт сильної учасниці з проєкту

У 10 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" власноруч облаштовуватимуть власні ресторани, розроблятимуть концепції та меню, а судді проєкту разом зі своїми друзями винесуть свій вердикт. Хто ж з них постарався краще – дізнаємося вже сьогодні!

У 10 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо справжню битву ресторанів, а команда котра програє всім складом одягне чорні фартухи.

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Щоб у 13-ки найкращих кухарів України було вдосталь часу підготуватися до вкрай важкого конкурсу, судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" власноруч обрали капітанів: Елеонору та Лілю та озвучили правила випробування.

Синя команда – Ліля Стоянова, Микола Люлько, Микола Мигаль, Стела Клименко, Ігор Міщенко, Неля Бадамшина.

Червона команда – Елеонора Баранова, Леонід Малюга, Ліда Корнієнко, Віктор Шайдецький, Віталік Нужний, Влад, Руслан Яковлев.

Який кулінар не мріє про власний заклад? Сьогодні судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дали змогу кулінарам відкрити власний ресторан! На закупку у команд буде по 7 тисяч гривень, а гостями будуть друзі суддів кулінарного проєкту.

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Володимир Ярославський зустрів учасників рано вранці у будівельному магазині та видав гроші обом командам. На закупівлю в них буде 1 година, а на будівництво ресторану – 4 години.

Синя команда обрала концепцію брутального ресторану, у котрому будуть подавати відповідні страви з кров'ю та різноманітним м'ясом, серед якого була і оленина. Brutal Mood – крик душі Лілі Стоянової, саме вона і задала ресторану такий напрямок.

Кухарі включили до меню оригінальні та брутальні страви з відповідними подачами: закуску з оленя з рубленим крекером та сферою з гранатового соку, паштет із качки з винним желе, на основне – стейк сухого дозрівання з дайконом та пивною карамеллю, качину грудку зі стейком з цвітної капусти, а на десерт – каноллі в малиновому желе і морозиво з кров'ю.

Shefs soul – такою була назва ресторану червоної команди. Він відображав частинку кожного з учасників, адже для облаштування ресторану вони привезли свої робочі кителі, важливі особисті дрібнички та фотокартки.

У меню червоної команди були печені баклажани, пряні томати, на гаряче подавали печену селеру і телячі мізки з яблуком, камбалу з цвітною капустою та піною з мідій, основною стравою була грудка качки з гарбузом, а на десерт морозиво з білими грибами. Зустрічають гостей у команді червоних безалкогольним глінтвейном.

Ольга Мартиновська прийшла до ресторану учасників 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" з рестораторкою з Парижу Дарією, Володимир Ярославський з шеф-кухарем Григорієм, а Ектор Хіменес-Браво з компаньйонкою Оленою.

Гості відвідали два ресторани учасників 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", проте саме до страв команди синіх було більше запитань та зауважень.

Голосування пройшло напружено, тільки Ольга Мартиновська віддала свій голос синій команді, решта гостей проголосувала за червону команду.

Синя команда повним складом одягнула чорні фартухи та буде боротися за право продовжувати участь у проєкті на битві чорних фартухів.

Битва чорних фартухів

Судді представили кулінарам різні предмети, котрі ніяк не пов'язані з кулінарією, а завданням чорнофартушників відтворити їх та перетворити на точну їстівну копію.

Але обирати їх будуть не судді, і не самі учасники битви, а переможці попереднього випробування.

Стелі Клименко дісталося гніздо з яйцями, Миколі Люльку – троянда, Ігорю Міщенко – вініл, Миколі Мигалю – цеглу, Лілі Стояновій – колоду, а Нелі Бадамшиній – моток ниток.

На приготування у шеф-кухарів було дві години, які промайнули дуже швидко. На вердиктах суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" найбільше критики було в адрес Нелі Бадамшиної, Миколи Люлька та Миколи Мигаля, а найкращою копією стала страва Лілі Стоянової.

На жаль у 10 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" проєкт покидає Неля Бадамшина.

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