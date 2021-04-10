В 10 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут собственноручно обустраивать собственные рестораны, разрабатывать концепции и меню, а судьи проекта вместе со своими друзьями вынесут свой вердикт. Кто же из них постарался лучше – узнаем уже сегодня!

В 10 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим настоящую битву ресторанов, а команда которая проиграет, всем составом наденет черные фартуки.

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Чтобы у 13-ки лучших поваров Украины было достаточно времени подготовиться к крайне тяжелому конкурсу, судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" собственноручно выбрали капитанов: Элеонору и Лилю и озвучили правила испытания.

Синяя команда – Лиля Стоянова, Николай Люлько, Николай Мигаль, Стелла Клименко, Игорь Мищенко, Неля Бадамшина.

Красная команда – Элеонора Баранова, Леонид Малюга, Лида Корниенко, Виктор Шайдецкий, Виталик Нужный, Влад, Руслан Яковлев.

Какой кулинар не мечтает о собственном заведении? Сегодня судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" позволили кулинарам открыть собственный ресторан! На закупку у команд будет по 7 тысяч гривен, а гостями будут друзья судей кулинарного проекта.

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Владимир Ярославский встретил участников рано утром в строительном магазине и выдал деньги обеим командам. На закупку у них будет 1 час, а на строительство ресторана – 4 часа.

Синяя команда выбрала концепцию брутального ресторана, в котором будут подавать соответствующие блюда с кровью и разнообразным мясом, среди которого была и оленина. Brutal Mood – крик души Лили Стояновой, именно она и задала ресторану такое направление.

Повара включили в меню оригинальные и брутальные блюда с соответствующими подачами: закуску из оленя с рубленым крекером и сферой из гранатового сока, паштет из утки с винным желе, главное блюдо – стейк сухого созревания с дайконом и пивной карамелью, утиная грудка со стейком из цветной капусты, а на десерт – канолли в малиновом желе и мороженое с кровью.

Shefs soul – таково было название ресторана красной команды. Он отражал частичку каждого из участников, ведь для обустройства ресторана они привезли свои рабочие кители, важные личные безделушки и фотографии.

В меню красной команды были печеные баклажаны, пряные томаты, на горячее подавали печеный сельдерей и телячьи мозги с яблоком, камбалу с цветной капустой и пеной из мидий, основным блюдом была грудка утки с тыквой, а на десерт мороженое с белыми грибами. Встречают гостей в команде красных безалкогольным глинтвейном.

Ольга Мартыновская пришла в ресторан участников 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" с ресторатором из Парижа Дарьей, Владимир Ярославский с шеф-поваром Григорием, а Эктор Хименес-Браво с компаньонкой Еленой.

Гости посетили два ресторана участников 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", однако именно к блюдам команды синих было больше вопросов и замечаний.

Голосование прошло напряженно, только Ольга Мартыновская отдала свой голос синей команде, остальные гости проголосовали за красную команду.

Синяя команда полным составом надела черные фартуки и будет бороться за право продолжать участие в проекте на битве черных фартуков.

Битва черных фартуков

Судьи представили кулинарам различные предметы, которые никак не связаны с кулинарией, а задачей обладателей черных фартуков станет воссоздать их и превратить в точную съедобную копию.

Но выбирать их будут не судьи, и не сами участники битвы, а победители предыдущего испытания.

Стелле Клименко досталось гнездо с яйцами, Николаю Люлько – роза, Игорю Мищенко – винил, Николаю Мигалю – кирпич, Лиле Стояновой – бревно, а Неле Бадамшиной – моток ниток.

На приготовление у шеф-поваров было два часа, которые промелькнули очень быстро. На вердиктах судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" больше всего критики было в адрес Нелли Бадамшиной, Николая Люлько и Николая Мигаля, а лучшей копией стало блюдо Лили Стояновой.

К сожалению в 10 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" проект покидает Неля Бадамшина.

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