Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск: неочікуваний виліт з шоу та кляузи заради перемоги

У 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шеф-кухарі покажуть наскільки вони готові йти по головах на шляху до перемоги, та битимуться на битві чорних фартухів, готуючи з продуктів, котрі найчастіше купують українці в умовах карантину.

У 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" 14 найкращих шеф-кухарів України випробують себе у конкурсі на економне приготування їжі для уявної Грети Тунберг, отримуватимуть гроші за чужі помилки та зіткнуться на битві чорних фартухів з вкрай важким завданням.

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Оскільки це перше випробування 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді особисто обрали капітанів майбутніх команд: Елеонору Баранову, Миколу Люлька та Миколу Мигаля.

А капітани вже обирали решту складу своїх команд, вони поділилися так:

Жовті – Елеонора Баранова, Леонід, Віктор, Ліля Стоянова, Влад Цимбалюк.

Сині — Микола Мигаль, Ліда Корнієнко, Неля Бадамшина, Микола Овчаренко, Руслан Яковлев.

Червоні – Микола Люлько, Стела Клименко, Віталік Нужний, Ігор Міщенко.

Кожна команда має приготувати обід для уявної Грети Тумберг, а щоб задовольнити дівчинку потрібно врахувати кількість використаної води та електроенергії, адже Грета відома європейська екоактивістка.

Та команда, загальний коефіцієнт використаних ресурсів якої буде найвищим – програє без куштування страв суддями 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Окрім врахування затрачених ресурсів є ще одна умова: весь презентаційний посуд має бути їстівним.

Під коробками-загадками у команд були овочеві відходи та рештки для десертів, м'ясні і рибні хребти, кості. Саме з цих наборів шеф-кухарі і готуватимуть свої страви для Грети. Продуктові набори у всіх команд однакові, а на приготування у них є дві години.

Стратегії по приготуванню екообідів у команд були різні, Микола Мигаль заборонив своїй команді користуватися будь-чим без його дозволу, Микола Люлько теж контролював використання води та електрики, а Елеонора Баранова поставила ставку на якість, а не на економію.

В результаті у жовтих 1 літр використаної води, 2,4 кіловата електроенергії, що в сумі склала загальний коефіцієнт у 3,4 відсотка. У синіх – 1 літр використаної води, 1,1 кіловата електроенергії – 2,1 відсотка, а у червоних – 1 л використаної води та 0,6 кіловата, що в сумі склала коефіцієнт 1,6 відсотка.

За першими підрахунками жовтка команда Елеонори Баранової припиняє участь у першому випробування 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" за результатом найбільшого коефіцієнта використаних ресурсів. Вся команда одягнула чорні фартухи.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" перейшли до куштування страв синьої команди та зробили кілька зауважень, щодо приготованих страв. А от у червоної команди Миколи Люлька, який був впевнений у своєму екообіді для відомої екоактивістки, не все теж так добре, як планувалося. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" відзначили неїстівні та недоготовану до ідеалу тарілку з гарбуза, сиру селеру.

За рішенням суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поразку отримала команда червоних, а Микола Люлько одягнув свій перший чорний фартух.

Полювання на помилки

У другому випробуванні 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді запропонували учасникам поділитися на пари. Микола Люлько став у пару зі Стелою Клиенко, Віталік Нужний з Віктором Шайдецьким, Ліда Корнієнко та Елеонора Баранова, Ліля Стоянова та Микола Мигаль, Леонід Малюга та Руслан Яковлев, Влад Цимбалюк та Ігор Міщенко.

Кожна пара шеф-кухарів має обрати коробку-загадку, а всього їх 16. Під кожною з коробок заховані класичні страви італійської кухні, кожна з яких має свою ціну – "шефи".

Чим складніша страва, тим більше "шефів" за неї може отримати пара шеф-кухарів. Якщо кулінари не зможуть приготувати страву досконало, відповідно судді її не приймуть – на інший процес перейти не можливо. Також парам шефів потрібно пильнувати роботу колег та писати на них кляузи. Всього їх буде потри у кожної пари.

За кожну правдиву скаргу шеф-кухарі мають можливість подвоїти суму страви.

Щоб подолати це випробування потрібно розуміти і знати італійську кухню. Кулінари, які зароблять найменше грошей – "шефів", одягнуть чорні фартухи, а пара в чорних фартухах має можливість їх зняти.

У цьому випробуванні були шеф-кухарі, котрі вирішили раз і назавжди, що не будуть доносити на колег, але були і ті, котрі добряче заробили на помилках інших.

Микола Мигаль першим вирішив писати скарги на своїх колег, адже в шеф-кухаря була сильна мотивація – перемогти, щоб зняти чорного фартуха зі своєї напарниці – Лілі Стоянової.

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Серед загаданих страв у випробуванні були такі, як канолі, тірамісу, паста Карбонара, ньокі, ризотто Парміджано та менші відома Міланаза Парміджано й інші страви італійської кухні.

По завершенні випробування судді підрували зароблені "шефи" кухарів. У пари Ліди та Еді було 5 "шефів, у Леоніда та Руслана теж 5 "шефів", у Миколи Люлька і Стели – 3, Миколи Овчаренка та Нелі – 2, Влада та Ігоря – 6, Віктора та Віталіка – 7, а у пари Миколи Мигаля та Лілі Стоянової – 17 "шефів.

Микола Мигаль дотримався обіцянки та зняв заробленими "шефами" чорного фартуха з Лілі Стоянової, а от парою кулінарів з найменшою кількістю "шефів" – Микола Овчаренко та Неля Бадамшина. Вони одягнули чорні фартухи та будуть боротися на битві чорних за місце на проєкті у 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали".

Битва чорних фартухів

7 чорних фартухів боротимуться у битві чорних фартухів у 9 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Судді почали випробування із промови про нещадний карантин, котрий зненацька настиг весь світ у 2020 році.

Карантин навчив українців купувати продукти прозапас, зруйнував плани та багатьох залишив без роботи. Завданням сьогоднішнього конкурсу за життя буде приготування трьох страв: закуски, основної страви та десерту із набору інгредієнтів, які найчастіше купують українці. Це картопля, хек, рис, гречка, яйця, тушкованка, цибуля. До цього набору судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" додали невеликі допоміжні набори з молока, масла, желатину, агар-агару.

З цих інгредієнтів чорнофартушникам потрібно приготувати ресторанні страви та довести, що навіть з такого набору продуктів можна приготувати щось оригінальне та смачне.

За 1,5 години кухарі старалися приготувати свої найкращі кулінарні шедеври, проте, на жаль, не всім вдалося довести свої плани до кінця. Влад Цимбалюк та Микола Овчаренко не змогли приготувати всі три страви та подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" тільки по дві страви.

Найкраще із завданням від суддів справилися Леонід Малюга, Елеонора Баранова, Микола Люлько та Віктор Шайдецький.

За вердиктом суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" проєкт покидає Микола Овчаренко.

Щоб у 13-ки найкращих кухарів України було вдосталь часу підготуватися до вкрай важкого конкурсу наступного ефіру, судді власноруч обрали капітанів: Елеонору та Лілю та озвучили правила випробування.

Синя команда – Ліля Стоянова, Микола Люлько, Микола Мигаль, Стела Клименко, Ігор Міщенко, Неля Бадамшина.

Червона команда – Елеонора Баранова, Леонід Малюга, Ліда Корнієнко, Віктор Шайдецький, Віталік Нужний, Влад, Руслан Яковлев.

Який кулінар не мріє про власний заклад? В наст випробуванні ми дамо вам змогу відкрити власний ресторан! На закупку буд мат у команд буде по 7 тисяч гривень, а гостями будуть друзі суддів кулінарного проєкту.

А як це буде дивіться у наступному 10 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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