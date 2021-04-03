В 9 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шеф-повара покажут насколько они готовы идти по головам на пути к победе, и будут сражаться на битве черных фартуков, готовя из продуктов, которые чаще всего покупают украинцы в условиях карантина.

В 9 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 14 лучших шеф-поваров Украины испытают себя в конкурсе на экономное приготовление пищи для мнимой Греты Тунберг, будут получать деньги за чужие ошибки и столкнутся на битве черных фартуков с крайне трудной задачей.

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Поскольку это первое испытание 9 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи лично выбрали капитанов будущих команд: Элеонору Баранову, Николая Люлько и Николая Мигаля.

А капитаны уже выбирали остальной состав своих команд, они поделились так:

Желтые – Элеонора Баранова, Леонид, Виктор, Лиля Стоянова, Влад Цимбалюк.

Синие – Николай Мигаль, Лида Корниенко, Неля Бадамшина, Николай Овчаренко, Руслан Яковлев.

Красные – Николай Люлько, Стелла Клименко, Виталик Нужный, Игорь Мищенко.

Каждая команда должна приготовить обед для мнимой Греты Тумберг, а чтобы удовлетворить девочку, нужно учесть количество использованной воды и электроэнергии, ведь Грета известная европейская экоактивистка.

Та команда, общий коэффициент использованных ресурсов которой будет самым высоким – проигрывает без вкушения блюд судьями 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Кроме учета затраченных ресурсов есть еще одно условие: вся презентационная посуда должна быть съедобной.

Под коробками-загадками у команд были овощные отходы и остатки для десертов, мясные и рыбные хребты, кости. Именно из этих наборов шеф-повара и будут готовить свои блюда для Греты. Продуктовые наборы у всех команд одинаковые, а на приготовление у них есть два часа.

Стратегии по приготовлению экообедов у команд были разные, Николай Мигаль запретил своей команде пользоваться чем-либо без его разрешения, Николай Люлько тоже контролировал использование воды и электричества, а Элеонора Баранова поставила ставку на качество, а не на экономию.

В результате у желтых 1 литр использованной воды, 2,4 киловатта электроэнергии, что в сумме составило общий коэффициент в 3,4 процента. У синих – 1 литр использованной воды, 1,1 киловатта электроэнергии – 2,1 процента, а у красных – 1 л использованной воды и 0,6 киловатта, что в сумме составило коэффициент 1,6 процента.

По первым подсчетам желтка команда Элеоноры Барановой прекращает участие в первом испытании 9 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" по результату наибольшего коэффициента использованных ресурсов. Вся команда надела черные фартуки.

Судьи 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы" перешли к дегустации блюд синей команды и сделали несколько замечаний, относительно приготовленных блюд. А вот у красной команды Николая Люлько, который был уверен в своем экообиде для известной экоактивистки, не все тоже так хорошо, как планировалось. Судьи 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы" отметили несъедобные и недоготовану к идеалу тарелку из тыквы, сыра сельдерей.

По решению судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" поражение получила команда красных, а Николай Люлько надел свой первый черный фартук.

Охота на ошибки

Во втором испытании 9 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи предложили участникам поделиться на пары. Николай Люлько стал в пару со Стеллой Клиенко, Виталик Нужный с Виктором Шайдецьким, Лида Корниенко и Элеонора Баранова, Лилия Стоянова и Николай Мигаль, Малюга Леонид и Руслан Яковлев, Влад Цимбалюк и Игорь Мищенко.

Каждая пара шеф-поваров должна выбрать коробку-загадку, а всего их 16. Под каждой из коробок спрятаны классические блюда итальянской кухни, каждое из которых имеет свою цену – "шефы".

Чем сложнее блюдо, тем больше "шефов" за него может получить пара шеф-поваров. Если кулинары не смогут приготовить блюдо в совершенстве, соответственно судьи его не примут – на другой процесс перейти невозможно. Также парам шефов нужно следить за работой коллег и писать на них кляузы. Всего их будет по три у каждой пары.

За каждую правдивую жалобу шеф-повара имеют возможность удвоить сумму блюда.

Чтобы преодолеть это испытание, нужно понимать и знать итальянскую кухню. Кулинары, которые заработают меньше всего денег – "шефов", наденут черные фартуки, а пара в черных фартуках имеет возможность их снять.

В этом испытании были шеф-повара, которые решили раз и навсегда, что не будут доносить на коллег, но были и те, которые здорово заработали на ошибках других.

Николай Мигаль первым решил писать жалобы на своих коллег, ведь у шеф-повара была сильная мотивация – победить, чтобы снять черный фартук со своей напарницы – Лили Стояновой.

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По завершении испытания судьи подсчитали заработанные "шефы" поваров. У пары Лиды и Эдди было 5 "шефов", у Леонида и Руслана тоже 5 "шефов", у Николая Люлько и Стелы – 3, Николая Овчаренко и Нели – 2, Влады и Игоря – 6, Виктора и Виталика – 7, а у пары Николая Мигаля и Лили Стоянова – 17 "шефов".

Николай Мигаль сдержал обещание и снял заработанными "шефами" черный фартук с Лили Стояновой, а вот парой кулинаров с наименьшим количеством "шефов" стали – Николай Овчаренко и Неля Бадамшина. Они надели черные фартуки и будут сражаться на битве черных за место на проекте в 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы".

Битва черных фартуков

7 черных фартуков будут бороться в битве черных фартуков в 9 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Судьи начали испытания с речи о беспощадном карантине, который неожиданно настиг весь мир в 2020 году.

Карантин научил украинцев покупать продукты прозапас, разрушил планы и многих оставил без работы. Задачей сегодняшнего конкурса будет приготовление трех блюд: закуски, основного блюда и десерта из набора ингредиентов, которые чаще всего покупают украинцы. Это картофель, хек, рис, гречка, яйца, тушенка, лук. К этому набору судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" добавили небольшие вспомогательные наборы из молока, масла, желатина, агар-агара.

Из этих ингредиентов чорнофартушникам нужно приготовить ресторанные блюда и доказать, что даже из такого набора продуктов можно приготовить что-то оригинальное и вкусное.

За 1,5 часа повара старались приготовить свои лучшие кулинарные шедевры, однако, к сожалению, не всем удалось довести свои планы до конца. Влад Цимбалюк и Николай Овчаренко не смогли приготовить все три блюда и подали судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" только по два блюда.

Лучше всего с заданием от судей справились Леонид Малюга, Элеонора Баранова,

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" проект покидает Николай Овчаренко.

Чтобы у 13-ки лучших поваров Украины было достаточно времени подготовиться к крайне тяжелому конкурсу следующего эфира, судьи собственноручно выбрали капитанов: Элеонору и Лилю и озвучили правила испытания.

Синяя команда – Лиля Стоянова, Николай Люлько, Николай Мигаль, Стелла Клименко, Игорь Мищенко, Неля Бадамшина.

Красная команда – Элеонора Баранова, Леонид Малюга, Лида Корниенко, Виктор Шайдецкий, Виталик Нужный, Влад, Руслан Яковлев.

Какой кулинар не мечтает о собственном заведении? В следующем испытании мы дадим вам возможность открыть собственный ресторан! На закупку стройматериалов у команд будет по 7 тысяч гривен, а гостями будут друзья судей кулинарного проекта.

А как это будет, смотрите в следующем 10 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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