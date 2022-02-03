Медова курка з картоплею: дві страви в одній сковорідці
3 лютого 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Курочка в медово-гірчичному маринаді та картопля готуються на одній пательні. І за годину ви отримуєте повноцінний обід!
Рецепт курячих стегон із медом та картоплею
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порції: 4
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– 4 – 5 курячих стегенець із кістками та шкірою;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 1 столова ложка часникового порошку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– ¼ склянки меду;
– 3 столові ложки зернистої гірчиці;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки води;
– 500 грамів картоплі.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Присмачте курячі стегенця сіллю, перцем і часниковим порошком.
- Розігрійте у великій чавунній сковороді оливкову олію. Обсмажте на ній м'ясо на середньому вогні, доки шкірка не стане золотавою (по 3 хвилини з кожного боку).
Фото Сafe delites
- Обсмажте на тій самій сковороді, де смажилася курка, часник. Додайте мед, обидва види гірчиці та воду. Добре перемішайте. Полийте приготованим соусом курячі стегна.
- Наріжте картоплю четвертинками й додайте до решти інгредієнтів.
- Поставте сковороду до духовки на 40 – 50 хвилин.
Смачного!