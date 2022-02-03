Медова курка з картоплею: дві страви в одній сковорідці

3 лютого 2022 , 19:05
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Джерело:

Сafe delites

Курочка в медово-гірчичному маринаді та картопля готуються на одній пательні. І за годину ви отримуєте повноцінний обід!

Рецепт курячих стегон із медом та картоплею

  • Час: 1 година 5 хвилин
  • Порції: 4

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Інгредієнти:
– 4 – 5 курячих стегенець із кістками та шкірою;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 1 столова ложка часникового порошку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– ¼ склянки меду;
– 3 столові ложки зернистої гірчиці;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки води;
– 500 грамів  картоплі.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Присмачте курячі стегенця сіллю, перцем і часниковим порошком.
  1. Розігрійте у великій чавунній сковороді оливкову олію. Обсмажте на ній м'ясо на середньому вогні, доки шкірка не стане золотавою (по 3 хвилини з кожного боку).


Фото Сafe delites

  1. Обсмажте на тій самій сковороді, де смажилася курка, часник. Додайте мед, обидва види гірчиці та воду. Добре перемішайте. Полийте приготованим соусом курячі стегна.
  1. Наріжте картоплю четвертинками й додайте до решти інгредієнтів.
  1. Поставте сковороду до духовки на 40 – 50 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак