Медова курочка за 30 хвилин: рецепт, який стане улюбленим
11 лютого 2022 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Шукаєте ідеальний варіант для швидкої та ситної вечері? Приготуйте медову курочку в кисло-солодкому соусі. До речі, в рецепті можна використати як стегна, так і грудки.
Медова курка з часником та приємним кисло-солодким соусом підійде до будь-якого гарніру: рис, картопля, макарони чи свіжого салату.
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Рецепт медової курочки
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
– 6 курячих стегенець з кісткою;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 чайні ложки часникового порошку
– 6 зубчиків часнику
– 1/3 склянки меду
– 1/4 склянки води
– 2 столові ложки яблучного оцту
– 1 столова ложка соєвого соусу.
Приготування:
- Присмачте курку сіллю, перцем і часниковим порошком. Відкладіть на кілька хвилин, щоб спеції її промаринували.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте філе з обох сторін до золотистого кольору. Накрийте кришкою та готуйте до готовності.
- Залишіть 2 столові ложки соку на якому смажилася курочка, решту злийте.
- Викладіть курку шкірою догори на сковороду, додайте подрібнений часник, мед, воду, оцет і соєвий соус. Збільште вогонь до середнього і продовжуйте готувати, поки соус не зменшиться і злегка не загусне (приблизно 3-4 хвилини).
Фото Café delites
- Прикрасьте петрушкою і подавайте до овочів, рису, макаронів або свіжого салату.
Смачного!