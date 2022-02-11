Медова курочка за 30 хвилин: рецепт, який стане улюбленим

11 лютого 2022 , 22:28
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Джерело:

Café delites

Шукаєте ідеальний варіант для швидкої та ситної вечері? Приготуйте медову курочку в кисло-солодкому соусі. До речі, в рецепті можна використати як стегна, так і грудки.

Медова курка з часником та приємним кисло-солодким соусом підійде до будь-якого гарніру: рис, картопля, макарони чи свіжого салату.

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Рецепт медової курочки

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 6


Фото Café delites

Інгредієнти:
 – 6 курячих стегенець з кісткою;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 2 чайні ложки часникового порошку
 – 6 зубчиків часнику
 – 1/3 склянки меду
 – 1/4 склянки води
 – 2 столові ложки яблучного оцту
 – 1 столова ложка соєвого соусу.

Приготування:

  1. Присмачте курку сіллю, перцем і часниковим порошком. Відкладіть на кілька хвилин, щоб спеції її промаринували.
  1. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте філе з обох сторін до золотистого кольору. Накрийте кришкою та готуйте до готовності.
  1. Залишіть 2 столові ложки соку на якому смажилася курочка, решту злийте. 
  1. Викладіть курку шкірою догори на сковороду, додайте подрібнений часник, мед, воду, оцет і соєвий соус. Збільште вогонь до середнього і продовжуйте готувати, поки соус не зменшиться і злегка не загусне (приблизно 3-4 хвилини).


Фото Café delites

  1. Прикрасьте петрушкою і подавайте до овочів, рису, макаронів або свіжого салату.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак