Що приготувати на Яблучний Спас: готове меню до святкового столу

18 серпня 2023, 08:41
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У цю суботу, 19 серпня, українці відзначатимуть велике релігійне свято Спаса. У цей день віряни освячують кошики з яблуками та іншими фруктами, а пообіді збираються родиною за святковим столом.

24 канал підготував підбірку простих рецептів до святкового столу, аби полегшити вам завдання. Серед запропонованих страв є і солодкі десерти, і ситні другі страви та закуски.

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Обирайте ті, які довподоби, або готуйте все з переліку.

Запечені яблука

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
 – 4 яблука;
 – 1 столова ложка лимонного соку;
 – 100 грамів пшоняної крупи;
 – 400 мілілітрів молока;
 – 6 – 8 штук кураги;
 – 20 грамів мигдалю;
 – дрібка імбирного порошку;
 – дрібка кориці;
 – столова ложка меду.

Приготування:

  • Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.


Запечені яблука / Фото Simply recipes

  • Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.
  • Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Фаршировані човники з баклажанів

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 штуки
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 70 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– зелень;
– сметана або крем-сир.

Приготування:

  • Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.
  • Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.
  • До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.
  • ️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.

Смачного!

Овочевий пиріг

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
– кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– твердий сир;
– свіжа зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

  • Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
  • Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
  • Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.


Овочевий пиріг / Фото ВВС

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
  • Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

Яблучна шарлотка

  • Час: 1 година
  • Порції: 6
Інгредієнти на форму 24 сантиметри:
– 4 – 5 середніх яблук;
– 4 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;
– ваніль (за бажанням).

Приготування:

  • Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
  • Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.
  • Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.
  • Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак