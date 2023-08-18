Що приготувати на Яблучний Спас: готове меню до святкового столу
18 серпня 2023, 08:41Читать новость на русском
У цю суботу, 19 серпня, українці відзначатимуть велике релігійне свято Спаса. У цей день віряни освячують кошики з яблуками та іншими фруктами, а пообіді збираються родиною за святковим столом.
24 канал підготував підбірку простих рецептів до святкового столу, аби полегшити вам завдання. Серед запропонованих страв є і солодкі десерти, і ситні другі страви та закуски.
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Обирайте ті, які довподоби, або готуйте все з переліку.
Запечені яблука
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 4 яблука;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 100 грамів пшоняної крупи;
– 400 мілілітрів молока;
– 6 – 8 штук кураги;
– 20 грамів мигдалю;
– дрібка імбирного порошку;
– дрібка кориці;
– столова ложка меду.
Приготування:
- Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.
Запечені яблука / Фото Simply recipes
- Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.
- Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Фаршировані човники з баклажанів
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 штуки
– 2 баклажани;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 70 грамів твердого сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– зелень;
– сметана або крем-сир.
Приготування:
- Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.
- Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.
- До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.
- ️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.
Смачного!
Овочевий пиріг
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– твердий сир;
– свіжа зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник або зубчик свіжого.
Приготування:
- Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
- Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
- Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
- Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Смачного!
Яблучна шарлотка
- Час: 1 година
- Порції: 6
– 4 – 5 середніх яблук;
– 4 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;
– ваніль (за бажанням).
Приготування:
- Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
- Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.
- Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.
- Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.
Смачного!