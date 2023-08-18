Що приготувати на Яблучний Спас: готове меню до святкового столу

У цю суботу, 19 серпня, українці відзначатимуть велике релігійне свято Спаса. У цей день віряни освячують кошики з яблуками та іншими фруктами, а пообіді збираються родиною за святковим столом.

24 канал підготував підбірку простих рецептів до святкового столу, аби полегшити вам завдання. Серед запропонованих страв є і солодкі десерти, і ситні другі страви та закуски.

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Обирайте ті, які довподоби, або готуйте все з переліку.

Запечені яблука

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

– 4 яблука;– 1 столова ложка лимонного соку;– 100 грамів пшоняної крупи;– 400 мілілітрів молока;– 6 – 8 штук кураги;– 20 грамів мигдалю;– дрібка імбирного порошку;– дрібка кориці;– столова ложка меду.

Приготування:

Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.



Запечені яблука / Фото Simply recipes

Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.

Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Фаршировані човники з баклажанів

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 штуки

– 2 баклажани;– 30 грамів волоських горіхів;– 70 грамів твердого сиру;– 1 – 2 зубчики часнику;– зелень;– сметана або крем-сир.

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.

Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.

До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.

️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.

Смачного!

Овочевий пиріг

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– кабачок;– 2 картоплини;– 1 морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 3 курячих яйця;– твердий сир;– свіжа зелень;– 1 ложка борошна;– 1 ложка сметани;– сіль;– чорний мелений перець;– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.

Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.

Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.



Овочевий пиріг / Фото ВВС

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.

Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

Яблучна шарлотка

Час: 1 година

1 година Порції: 6

– 4 – 5 середніх яблук;– 4 курячих яйця;– 150 грамів цукру;– 200 грамів пшеничного борошна;– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;– ваніль (за бажанням).

Приготування:

Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.

Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.

Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.

Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!