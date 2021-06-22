Готове меню з нескладних страв на пікнік: від закуски до шашлику на будь-який смак

Збираєтесь на природу, але не знаєте, що приготувати, щоб і смачно, і швидко, й не за всі гроші? Ми підготували для вас готове меню на пікнік з покроковими рецептами приготування страв. Оберіть ті котрі вам до вподоби, або готуйте все меню – смачного!
Влітку багато вихідних та святкових днів, а це означає, що за хорошої й сонячної погоди можна зібрати родичів чи друзів й відправитися на пікнік.
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Який же пікнік без мангала та ароматного шашлику! Ми зібрали для вас рецепти смачних та швидких страв, котрі ви можете приготувати на природу: від елементарних канапок до паштету з журавлини та шашлику. Готуйте та святкуйте разом з нами!
Шашлик
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 218 ккал
Шашлик на мангалі / Фото Факти
– 1 кг свинини (шия);
– 1 ст. л солі;
– сухі спеції до шашлику.
- Ретельно помийте та просушіть м'ясо паперовим рушником.
- Наріжте свинину на невеликі шматки, щоб зручно було населяти їх на шампур та їсти.
- Перекладіть м'ясо в глибоку миску та додайте спецій і солі.
- Руками перемішайте м'ясо зі спеціями. Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 2 години.
- М'ясо готове до смаження на мангалі. Смачного!
Курячі гомілки гриль
- Час: 2 години
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 206 ккал
Курячі гомілки / Фото Святкові страви
– 8 курячих гомілок;
– 2 ст. л паприки;
– 1 ч. л солі;
– 2 ст. л майонезу;
– 3 – 4 зубчики часнику.
- Ретельно помийте гомілки водою, просушіть шаром паперового рушника.
- Перекладіть курятину в глибоку миску.
- Змішайте для маринаду сіль, майонез та паприку, вичавіть часник та перемішайте.
- Замаринуйте гомілки в маринаді та накрийте шаром харчової плівки.
- Відправте курятину маринуватися в холодильник на 60 – 80 хвилин.
- Гомілки готові до приготування: викладіть їх на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!
Гриби на решітці
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 106 ккал
Печериці на решітці / Фото Фактопи
– 500 г печериць;
– 2 ст. л майонезу;
– 1 ст. л естрагону;
– сіль на ваш смак.
- Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки.
- Перекладіть печериці в миску та заправте спеціями й майонезом.
- Руками перемішайте печериці в маринаді та накрийте шаром харчової плівки.
- Відправте гриби маринуватися в холодильник на 40 хвилин.
- Замариновані гриби викладіть на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!
Картопля на шампурі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 136 ккал
Картопля на шампурі / Фото Реддіт
– 500 г картоплі;
– сіль на ваш смак;
– 1 ст. л розмарину;
– 2 ст. л олії.
- Ретельно помийте картоплю водою, просушіть паперовим рушником.
- Наріжте картоплю на кружечки та перекладіть їх в миску.
- Заправте нарізану картоплю олією та сухим розмарином, посоліть – перемішайте руками.
- Населіть картоплю на шампур та обсмажуйте на мангалі до готовності. Смачного!
Лаваш з моцарелою на сітці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 5
- Калорійність на 100 грамів: 112 ккал
Лаваш / Фото Олх
– 300 г лавашу;
– 200 г моцарели.
- Розріжте лаваш на квадрати 12х12 сантиметрів або більші, все залежить від розміру лаваша.
- Натріть моцарелу на грубій тертці.
- Викладіть моцарелу на лаваш та загорніть в трубочки.
- Перекладіть сформовані рулетики на сітку та обсмажуйте на мангалі до хрумкої скоринки. Смачного!
Овочі з хумусом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 150 ккал
Овочі з хумусом / Фото Веганство
– помідори;
– огірки;
– редиска;
– солодкий перець;
– морква;
– зелена цибуля.
- Ретельно помийте та наріжте овочі на ваш смак. Ми нарізаємо так: помідори на четвертинки, огірки – грубою соломкою, редиску – навпіл, солодкий перець – середніми шматками, моркву – грубою соломкою, а зелену цибулю на великі шматки.
- Викладіть овочі в контейнер та подавайте з хумусом. Смачного!
Паштет з журавлиною
- Час: 80 хвилин
- Порції: 3 по 250 грамів
- Калорійність на 100 грамів: 150 ккал
Паштет / Фото Анастасія Понеділок
– 500 г індичої печінки;
– 1 морква;
– 2 ст. л вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 300 г журавлини;
– 1 ст. л крохмалю кукурудзяного;
– 1 ст. л цукру.
- Ретельно помийте печінку, просушіть та наріжте на шматки.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній печінку до готовності.
- Перекладіть готову печінку в чашу блендера.
- На цій самі сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та моркву.
- Додайте солі та перемішайте овочі. За бажанням можна додати улюблених спецій: чорний мелений перець, майоран або чебрець.
- З'єднайте овочі з печінкою та подрібніть у блендері до однорідної маси.
- За бажанням можна додатково перетерти паштет через дрібне сито.
- У невеликій каструлі доведіть до кипіння журавлину, цукор – варіть кілька хвилин при постійному помішуванні.
- Додайте крохмаль та знову доведіть до кипіння помішуючи.
- Процідіть готове варення з журавлини через дрібне сито, щоб позбутися шкірки.
- Розкладіть паштет по керамічних мисочках – охолодіть.
- Охолоджену журавлину вилийте на паштет та відправте в холодильник до повного охолодження.
- Подавайте паштет з журавлиною в керамічній мисочці або намазавши на батон. Смачного!
Маринована цибуля до м'яса
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 105 ккал
Маринована цибуля / Фото Кухар
– 1 велика цибулина;
– 50 г цукру;
– 50 г солі;
– 100 г яблучного оцту;
– 150 мл води;
– 2 горошини духмяного перцю.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте тонкими кільцями.
- У невеликій каструлі доведіть кипіння цукор, сіль, воду, оцет. Залийте маринадом цибулю та додайте перець.
- Накрийте цибулю шаром харчової плівки та залишіть маринуватися на 30 – 40 хвилин. Смачного!
Оселедець на канапки
- Час: 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 85 ккал
Канапки з оселедцем / Фото Кращі рецепти
– 1 буханка чорного хліба;
– оселедець;
– ківі.
- Наріжте хліб на шматочки.
- Викладіть на хліб по шматочку оселедця.
- Наріжте ківі кільцями та покладіть зверху на канапку.
- Смачні канапки з оселедцем готові. Смачного!
Канапки зі шпротами
- Час: 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 95 ккал
Канапки зі шпротами / Фото Лайфхакер
– 1 буханка батону;
– шпроти;
– лимон;
– вершкове масло.
- Наріжте батон на шматочки. Змастіть вершковим маслом всю поверхню хліба.
- Викладіть по центру канапки шпроти.
- Наріжте лимон половинками та викладіть по шматочку з одного боку канапки.
- Подавайте канапки охолодженими. Смачного!
Не забувайте, що на природу також можна брати квашені огірки, помідори та болгарський перець. Все залежить від ваших смаків та вподобань!