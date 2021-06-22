Готове меню з нескладних страв на пікнік: від закуски до шашлику на будь-який смак

Збираєтесь на природу, але не знаєте, що приготувати, щоб і смачно, і швидко, й не за всі гроші? Ми підготували для вас готове меню на пікнік з покроковими рецептами приготування страв. Оберіть ті котрі вам до вподоби, або готуйте все меню – смачного!

Влітку багато вихідних та святкових днів, а це означає, що за хорошої й сонячної погоди можна зібрати родичів чи друзів й відправитися на пікнік.

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Який же пікнік без мангала та ароматного шашлику! Ми зібрали для вас рецепти смачних та швидких страв, котрі ви можете приготувати на природу: від елементарних канапок до паштету з журавлини та шашлику. Готуйте та святкуйте разом з нами!

Шашлик

Час: 3 години

3 години Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 218 ккал



Шашлик на мангалі / Фото Факти

Ретельно помийте та просушіть м'ясо паперовим рушником. Наріжте свинину на невеликі шматки, щоб зручно було населяти їх на шампур та їсти. Перекладіть м'ясо в глибоку миску та додайте спецій і солі. Руками перемішайте м'ясо зі спеціями. Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 2 години. М'ясо готове до смаження на мангалі. Смачного!

Курячі гомілки гриль

Час: 2 години

2 години Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 206 ккал

– 1 кг свинини (шия);– 1 ст. л солі;– сухі спеції до шашлику.



Курячі гомілки / Фото Святкові страви

Ретельно помийте гомілки водою, просушіть шаром паперового рушника. Перекладіть курятину в глибоку миску. Змішайте для маринаду сіль, майонез та паприку, вичавіть часник та перемішайте. Замаринуйте гомілки в маринаді та накрийте шаром харчової плівки. Відправте курятину маринуватися в холодильник на 60 – 80 хвилин. Гомілки готові до приготування: викладіть їх на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!

Гриби на решітці

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 106 ккал

– 8 курячих гомілок;– 2 ст. л паприки;– 1 ч. л солі;– 2 ст. л майонезу;– 3 – 4 зубчики часнику.



Печериці на решітці / Фото Фактопи

Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. Перекладіть печериці в миску та заправте спеціями й майонезом. Руками перемішайте печериці в маринаді та накрийте шаром харчової плівки. Відправте гриби маринуватися в холодильник на 40 хвилин. Замариновані гриби викладіть на решітку та обсмажуйте до готовності. Смачного!

Картопля на шампурі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 136 ккал

– 500 г печериць;– 2 ст. л майонезу;– 1 ст. л естрагону;– сіль на ваш смак.



Картопля на шампурі / Фото Реддіт

Ретельно помийте картоплю водою, просушіть паперовим рушником. Наріжте картоплю на кружечки та перекладіть їх в миску. Заправте нарізану картоплю олією та сухим розмарином, посоліть – перемішайте руками. Населіть картоплю на шампур та обсмажуйте на мангалі до готовності. Смачного!

Лаваш з моцарелою на сітці

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 5

5 Калорійність на 100 грамів: 112 ккал

– 500 г картоплі;– сіль на ваш смак;– 1 ст. л розмарину;– 2 ст. л олії.



Лаваш / Фото Олх

Розріжте лаваш на квадрати 12х12 сантиметрів або більші, все залежить від розміру лаваша. Натріть моцарелу на грубій тертці. Викладіть моцарелу на лаваш та загорніть в трубочки. Перекладіть сформовані рулетики на сітку та обсмажуйте на мангалі до хрумкої скоринки. Смачного!

Овочі з хумусом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 150 ккал

– 300 г лавашу;– 200 г моцарели.



Овочі з хумусом / Фото Веганство

Ретельно помийте та наріжте овочі на ваш смак. Ми нарізаємо так: помідори на четвертинки, огірки – грубою соломкою, редиску – навпіл, солодкий перець – середніми шматками, моркву – грубою соломкою, а зелену цибулю на великі шматки. Викладіть овочі в контейнер та подавайте з хумусом. Смачного!

Паштет з журавлиною

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 3 по 250 грамів

3 по 250 грамів Калорійність на 100 грамів: 150 ккал

– помідори;– огірки;– редиска;– солодкий перець;– морква;– зелена цибуля.



Паштет / Фото Анастасія Понеділок

Ретельно помийте печінку, просушіть та наріжте на шматки. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній печінку до готовності. Перекладіть готову печінку в чашу блендера. На цій самі сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю та моркву. Додайте солі та перемішайте овочі. За бажанням можна додати улюблених спецій: чорний мелений перець, майоран або чебрець. З'єднайте овочі з печінкою та подрібніть у блендері до однорідної маси. За бажанням можна додатково перетерти паштет через дрібне сито. У невеликій каструлі доведіть до кипіння журавлину, цукор – варіть кілька хвилин при постійному помішуванні. Додайте крохмаль та знову доведіть до кипіння помішуючи. Процідіть готове варення з журавлини через дрібне сито, щоб позбутися шкірки. Розкладіть паштет по керамічних мисочках – охолодіть. Охолоджену журавлину вилийте на паштет та відправте в холодильник до повного охолодження. Подавайте паштет з журавлиною в керамічній мисочці або намазавши на батон. Смачного!

Маринована цибуля до м'яса

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 105 ккал

– 500 г індичої печінки;– 1 морква;– 2 ст. л вершкового масла;– 1 цибулина;– 300 г журавлини;– 1 ст. л крохмалю кукурудзяного;– 1 ст. л цукру.



Маринована цибуля / Фото Кухар

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте тонкими кільцями. У невеликій каструлі доведіть кипіння цукор, сіль, воду, оцет. Залийте маринадом цибулю та додайте перець. Накрийте цибулю шаром харчової плівки та залишіть маринуватися на 30 – 40 хвилин. Смачного!

Оселедець на канапки

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 85 ккал

– 1 велика цибулина;– 50 г цукру;– 50 г солі;– 100 г яблучного оцту;– 150 мл води;– 2 горошини духмяного перцю.



Канапки з оселедцем / Фото Кращі рецепти

Наріжте хліб на шматочки. Викладіть на хліб по шматочку оселедця. Наріжте ківі кільцями та покладіть зверху на канапку. Смачні канапки з оселедцем готові. Смачного!

Канапки зі шпротами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 95 ккал

– 1 буханка чорного хліба;– оселедець;– ківі.



Канапки зі шпротами / Фото Лайфхакер

Наріжте батон на шматочки. Змастіть вершковим маслом всю поверхню хліба. Викладіть по центру канапки шпроти. Наріжте лимон половинками та викладіть по шматочку з одного боку канапки. Подавайте канапки охолодженими. Смачного!

– 1 буханка батону;– шпроти;– лимон;– вершкове масло.

Не забувайте, що на природу також можна брати квашені огірки, помідори та болгарський перець. Все залежить від ваших смаків та вподобань!