Єдиний у Східній Європі: МХП відкрив Кулінарний центр – у чому його унікальність

Нещодавно під Києвом, у Вишневому, відкрився унікальний об'єкт – Кулінарний центр МХП. Тут кухарі зможуть готувати нові страви, аналізувати стан продукції, втілювати сміливі ідеї, а також проводити майстер-класи. Які ще можливості відкриває центр – читайте далі.

Кулінарний центр МХП – це єдиний у Східній Європі інноваційний простір, спроєктований з метою створення нової продукції, тестування компонентів та сенсорного аналізу.\

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У центрі є п’ять демонстраційних кухонь, а ще – технологічний цех, сенсорна лабораторія для дегустацій та кухня-студія, розроблена для професійної зйомки та прямих трансляцій.



Кулінарний центр МХП / Фото МХП

Для МХП, одного із найбільших агрохолдингів України, створення центру є надзвичайно важливим кроком на шляху кулінарної трансформації, адже це абсолютно новий досвід, який передбачає багато нововведень всередині компанії.



Відкриття Кулінарного центру МХП на Київщині / Фото МХП

Зараз МХП проходить кулінарну трансформацію – компанія перетворюється із сировинної на кулінарну. Це масштабний процес, що торкається всіх підрозділів компанії. Ця трансформація передбачає розробку нових продуктів, сервісів та бізнес-моделей, покликаних зробити нас, МХП, "ближчими до тарілки споживача,

– зазначає Інна Чернявська, керівниця відділу розробки кулінарних продуктів.



Ілля Демковський, бренд-шеф нового Кулінарного центру / Фото МХП

"Один із векторів кулінарної трансформації МХП – поглиблення співпраці з індустрією гостинності. Звісно, щоб відповідати вимогам ринку, потрібно його добре знати, а це не можливо без синергії з його гравцями. Саме в побудові цієї синергії й полягає одна з місій, які ми покладаємо на Кулінарний центр. Зазвичай, шеф-кухарі та технологи спілкуються "різними мовами" та не завжди розуміють один одного. Ми прагнемо це виправити, а центр стане прекрасним майданчиком для цього, адже технологи та шефи працюватимуть тут пліч-о-пліч", – доповнює її Ілля Демковський, бренд-шеф нового Кулінарного центру.

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Кулінарний центр МХП відкриває нові можливості для втілення кулінарних концептів. Найсучасніше обладнання, яким оснащений технологічний цех, дає змогу кухарям втілювати усі кулінарні задуми у реальність – від генерації ідеї до реалізації продукту. Тут можна протестувати технології приготування, усунути технічні проблеми виробництва та навіть провести майстер-класи для свого персоналу.

Простір включає також сенсорну лабораторію, де відбуватимуться професійні дегустації. Такий підхід надасть можливість кухарям об'єктивно оцінити приготовані страви.

Метою центру є розв'язання складних задач та болючих питань, із якими доводиться мати справу клієнтам, а також – зменшення виробничих витрат.



Олена Косюк на відкритті Кулінарного центру МХП / Фото МХП

"Це була моя мрія і їй вже 20 років. Мрія побудувати кулінарний центр із сенсорною лабораторією в Україні. Чому HoReCa? Всіх дітей запитують: "Ким ти хочеш бути?". Закінчуючи школу, я хотіла бути ресторатором. І ця наївна дитяча мрія – зробити рестораторів щасливими – досі залишилась. Саме тому є цей Кулінарний центр, є сенсорна лабораторія, є команда, я вважаю, кращих кухарів України, які втілять мрії рестораторів у реальність", – поділилася на відкритті Олена Косюк, директорка департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП.

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22 – 23 червня на території Кулінарного центру МХП відбулась масштабна професійна подія у сфері HoReCa (horeca – абр. від англ. hotel, restaurant, cafe — готель, ресторан, кафе) в Україні – Відбірковий тур Національного відбору Bocuse d’Or. На цьому престижному гастрономічному конкурсі об'єднались талановиті кухарі, де вони готували страви перед аудиторією та журі й брали участь у кулінарних конкурсах. До складу журі входили відомі шеф-кухарі.

Кулінарний конкурс Bocuse d'Or заснував відомий французький шеф-кухар Поль Бокюз у 1987 році. Відтоді гастрономічне шоу відбувається двічі на рік у Франції, у місті Ліон.

Цьогоріч вперше Національний відбір відбувся в Україні. На ньому обирали кандидата, який представлятиме Україну на Bocuse d'Or Europe Final 2022. Для України – це перший такий досвід.



Обрали, хто представлятиме Україну на Bocuse d'Or Europe Final 2022 / Фото МХП

Я дуже рада, що наш бренд Kurator став золотим партнером такого заходу, як Bocuse d'Or. Це справжній "Оскар" у світі професійної кулінарії. Ще більше в захваті від того, що відбірковий тур цього конкурсу пройде у стінах нашого Кулінарного центру, це честь та неймовірний поштовх для розвитку,

– наголошує Станіслава Котляренко, керівниця кулінарного центру МХП

Отож, МХП впевнено рухається у напрямку перетворення компанії з сировинної на кулінарну. Це складний багатовекторний процес з метою створення нової продукції та послуг. Завдяки вкладеним зусиллям, компанія зможе втілити найсміливіші кулінарні проєкти та стати ближчою до споживача.