Щоб зрозуміти, чи справді фасована курятина є кращим вибором, аніж продукт на вагу, для початку розвінчаймо кілька популярних міфів про упаковану птицю.

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Міф 1. М'ясо в пакеті "не дихає", тож дуже швидко набуває затхлого запаху

Як насправді. Упаковка, яку багато хто називає "кульком", захищає продукт від контакту з повітрям (він не втрачає природної вологи, тобто не обвітрюється), а також від мікробного забруднення. Адже навіть якщо курятини не торкаються голими руками, на неї можуть потрапляти крапельки слини, які людина (той же продавець) розбризкує при розмові чи кашлі. А ще заводська упаковка продовжує "життя" м'ясу, адже воно доволі швидко псується.

Упаковки є різними. Одні надійно захищають сире м'ясо, як-от герметично запаяні бар'єрні лотки з модифікованою газовою сумішшю всередині чи вакуумні пакети. Інші – трошки гірше. Наприклад, прозора стретч-плівка хоч і добре прилягає до продукту, але має незначні бар’єрні властивості.

До звичайного кулька покласти м'ясо може лише сам покупець, придбавши його на вагу. І якщо продукт зберігатиметься кілька днів у тій самій упаковці, не дивно, що він почне неприємно пахнути й утратить товарний вигляд.

Міф 2. Упаковане м'ясо зберігається "цілу вічність". Отже, його обробляють якимись "хімікатами"

Як насправді. "Ціла вічність" – це не довше ніж протягом 7 діб за дотримання відповідного температурного режиму. Для порівняння: термін зберігання курятини, придбаної на вагу (також при правильному зберіганні, що споживачі роблять не так часто), становить лише три доби. Тому обов'язково звертайте увагу на термін придатності. Що він довший, то вища ймовірність того, що харчовий продукт піддавали непотрібній обробці.

До речі, ця закономірність стосується не лише м'яса, а й іншої продукції: хліба, йогуртів, кефіру тощо.

Віддавайте перевагу натуральній продукції перевірених виробників / Фото Shutterstock

Якщо в курятини бездоганний товарний вигляд – значить, її було упаковано з дотриманням усіх вимог чинного санітарного законодавства, що унеможливлює продаж продукції, потенційно небезпечної для здоров'я споживачів.

Щоб збільшити термін придатності м'яса, деякі виробники обколюють його антисептиками, антиокислювачами або харчовими домішками на основі пропіленгліколю (наприклад, "ПРАМом"). Тому завжди віддавайте перевагу натуральній продукції перевірених виробників, які на жодному з етапів виробництва не застосовують шкідливих домішок, і йдеться не лише про хімічні речовини, що збільшують термін придатності м'яса, а й гормони росту та антибіотики.

Якщо ви придбали курочку, упаковану, скажімо, у п’ятницю, то можете спокійно приготувати з неї улюблену страву наступного вівторка. Більше не потрібно заморожувати м'ясо чи бігти після роботи до магазину за свіжою продукцією. Тепер вона може бути на вашому столі 7 днів на тиждень!

Міф 3: У якій би упаковці не продавалось м'ясо, вона неодмінно протече

До складу курятини, як і будь-якого іншого виду м'яса? входить певний відсоток вологи, що є абсолютно нормальним – без природної вологи м'ясо б не мало пружної структури і було б сухим на смак. О теплій порі року м'ясо, придбане на вагу, – що свіже, що заморожене – найімовірніше потече і замастить ваші руки чи сумку. Це, звісно, дуже незручно.

Герметична упаковка із запаяними краями апріорі не може протекти – хіба що проткнути її якимось гострим предметом.

Тож перед покупкою курятини завжди перевіряйте цілісність упаковки. Якщо вона пошкоджена – не беріть її. При порушеннях умов зберігання м'ясо починає псуватися швидше.

Якщо упаковка пошкоджена – не беріть її / Фото Shutterstock

А тепер поговорімо про факти.

Факт 1: Фасована курятина дорожча за ту, що продається на вагу.

Це правда. Різниця у ціні м'яса на вагу і м'яса у ПЕТ-упаковці становить у середньому 5-10%. Це пояснюється лише одним: виробник закладає у ціну фасованої продукції вартість надійної, безпечної упаковки, нанесення маркування тощо.

Факт 2: Купуючи фасоване м'ясо, можна зекономити час.

Це так. Не потрібно стояти у черзі і чекати, коли вам зважать пів кілограма фаршу. І навіть якщо якась частина м'яса й залишається, наступного дня з неї можна приготувати абсолютно іншу страву, адже курятина – універсальний продукт. Вона підходить і для закусок, і для перших та других страв. Тобто те ж філе можна відварити й нарізати до салату або ж покласти замість ковбаси на бутерброди. Варіантів – безліч!

Факт 3: Фасоване м'ясо не можна з усіх боків оглянути, перевірити на запах і дотик.

І це добре! "Оглядини" курятини та інших видів м'яса без захисної упаковки навіть цілком безпечну продукцію можуть перетворити на потенційне джерело інфікування.

Зауважте: такі самі маніпуляції з м’ясом, які проводите ви, до вас могли здійснювати інші покупці, а ще раніше – працівники магазину. Навіть якщо цей шматок ніхто так і не купить, мікроорганізми з нього через руки і з потоками повітря потраплять на іншу продукцію.

Що менше людей контактує з курятиною на шляху від виробника до покупця, то вона безпечніша!

Переваг у фасованої продукції однозначно більше / Фото Shutterstock

Упаковка не лише захищає м'ясо від таких небажаних контактів із довкіллям, а й надає покупцеві всю необхідну інформацію про те, де й ким, за яких умов і коли було вироблено продукт, як його правильно зберігати і як швидко слід спожити.

Поради для тих, хто все-таки обирає м'ясо на вагу

То чи слід споживачеві зробити висновок, що фасована курятина – краща за ту, яка продається на вагу? І так, і ні. Переваг у фасованої продукції однозначно більше, і під час пандемії, безумовно, саме їй варто віддавати перевагу. Але якщо ви звикли купувати птицю на вагу, постарайтеся максимально убезпечитися від покупки неякісного, несвіжого м'яса.

Отже:

Ніколи не купуйте курятину на стихійних ринках. На легальному ж ринку обирайте продукцію, що зберігається на закритих вітринах. Зверніть увагу на чистоту торгової точки та охайність людини, яка відпускає товар.

Попросіть у продавця документи на продукцію, щоб уточнити, який у м'яса термін придатності, хто його виробник, та іншу важливу інформацію. Якщо ж вас запевнятимуть у тому, що "курочка – свіженька, щойно привезли": пам'ятайте: гарні слова не є гарантією якості товару!

Обирайте продукцію перевірених виробників у місцях із належними умовами зберігання й відпуску – скажімо, у спеціалізованих фірмових магазинах виробника. Купуючи продукцію у такому магазині на регулярній основі, ви станете постійним покупцем.

Продавці добре вивчать ваші потреби та зможуть швидко надати всю необхідну інформацію про товар, який вас цікавить. Тож ви будете задоволені не лише ціною та якістю придбаної курятини, а й обстановкою, яка супроводжує процес покупки. Крім того, з огляду на те, що у спеціалізованому магазині ми перетинаємося з меншою кількістю людей, ніж на ринку чи у супермаркеті, у час пандемії здійснювати покупки у такій торговій точці безпечніше.

Обирайте продукцію перевірених виробників / Фото Наша Ряба

Беручи до уваги ці переваги, не дивно, що майже 30% українців купують м'ясо саме у фірмових магазинах (для порівняння, у продуктових – 22,5%, у супермаркетах – 16,7%).

Обирайте якісні та безпечні продукти для смачних та різноманітних страв!