Мистецтво Моніки з "Друзів": легкий рецепт печеної курки від Кортні Кокс

Кожен з нас дивився культовий серіал "Друзі" та спостерігав за кулінарними витівками Моніки. Актриса Кортні Кокс не протилежність своїй героїні та вільно почуває себе на кухні.

Для того, щоб насолодитися печеною куркою, не потрібно бути майстерним кулінаром. Це доводить Кортні Кокс, яка стала відомою завдяки ролі Моніки у серіалі "Друзі". Її героїня любила готувати, та й сама Кокс впевнено почувається на кухні.

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Отож, щоб приготувати курку за рецептом Кортні, потрібно лише декілька інгредієнтів: курка, оливкова олія, кошерна сіль (можна взяти й звичайну), прованські трави та 3 – 4 цибулі порей.

Як готувати. Розігріваємо духовку до 220 градусів. Натираємо курку оливковою олією, сіллю та травами. Ставимо в духовку та запікаємо 25 хвилин, в процесі нарізаємо цибулю порей.

Знижуємо температуру до 150 градусів. Через 10 хвилин після зниження температури викладаємо цибулю навколо курки, запікаємо так ще 40-45 хвилин. І все – смачна курятина за рецептом зірки готова!