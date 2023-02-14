Млинцевий ягідний торт: яскравий десерт на Валентина

Така яскрава страва стане родзинкою на вашому столі, і неважливо чи він буде святковим, чи буденним.

Млинцевий ягідний торт настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа навіть посеред зими.

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Такий торт підійде як до свята, так і до сніданку. Забарвлення млинців можна змінювати, або просто готувати їх без барвників.

Рецепт млинцевого торта з ягодами

Час: 3 години

3 години Порції: 4 – 6

– 2 курячих яйця;– 2 столові ложки цукру;– дрібка солі;– 500 грамів молока;– 170 грамів борошна;– половина чайної ложки розпушувача для тіста;– 30 грамів какао;– 3 столові ложки олії;– червоний барвник;– ванільний цукор.– 400 грамів вишні чи інших ягід;– 80 грамів води;– 80 грамів цукру;– 20 грамів крохмалю.– 350 грамів вершків 33 – 36%;– 300 грамів сметани 20 – 30%;– 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

️Для млинців з'єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 сантиметрів.

Для конфі розморожуємо ягоди, збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.

️Для крему з'єднуємо всі інгредієнти (вони мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності 5 – 6 хвилин міксером.

️Дев'ять млинців змазуємо кремом і конфі. На один млинець – 1,5 столових ложок крему + 1 столова ложка конфі, і закручуємо їх.

️Складаємо торт в кільце (від роз‘ємної форми) діаметром 18 сантиметрів.

️Кладемо торт в холодильник на 1 – 2 години.

Прикрашаємо ягодами чи шоколадом і подаємо до столу.

Смачного!