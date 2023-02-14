Млинцевий ягідний торт: яскравий десерт на Валентина

14 лютого 2023, 13:20
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Така яскрава страва стане родзинкою на вашому столі, і неважливо чи він буде святковим, чи буденним.

Млинцевий ягідний торт настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа навіть посеред зими.

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Такий торт підійде як до свята, так і до сніданку. Забарвлення млинців можна змінювати, або просто готувати їх без барвників.

Рецепт млинцевого торта з ягодами

  • Час: 3 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти для млинців:
 – 2 курячих яйця;
 – 2 столові ложки цукру;
 – дрібка солі;
 – 500 грамів молока;
 – 170 грамів борошна;
 – половина чайної ложки розпушувача для тіста;
 – 30 грамів какао;
 – 3 столові ложки олії;
 – червоний барвник;
 – ванільний цукор.
Для ягідного конфі:
 – 400 грамів вишні чи інших ягід;
 – 80 грамів води;
 – 80 грамів цукру;
 – 20 грамів крохмалю.
Для крему:
 – 350 грамів вершків 33 – 36%;
 – 300 грамів сметани 20 – 30%;
 – 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  • ️Для млинців з'єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 сантиметрів.
  • Для конфі розморожуємо ягоди, збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.
  • ️Для крему з'єднуємо всі інгредієнти (вони мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності 5 – 6 хвилин міксером.

  • ️Дев'ять млинців змазуємо кремом і конфі. На один млинець – 1,5 столових ложок крему + 1 столова ложка конфі, і закручуємо їх.
  • ️Складаємо торт в кільце (від роз‘ємної форми) діаметром 18 сантиметрів.
  • ️Кладемо торт в холодильник на 1 – 2 години.
  • Прикрашаємо ягодами чи шоколадом і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак