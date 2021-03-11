Тонкощі приготування млинців: рецепт на молоці

Джерело:24 канал
Щоб млинці вийшли тоненькими, без грудочок та золотистого кольору ми підготували для вас кілька простих порад щодо приготування страви та рецепт на молоці.
Щоб ваші млинці завжди були вдалими слід готувати їх виключно з пшеничного борошна. При використанні рисового, гречаного чи вівсяного борошна млинці вийдуть іншої консистенції, але смакуватимуть теж відмінно.
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А ви знали, що у приготуванні млинців потрібно завжди дотримуватися правил? До прикладу, що у тісті не було грудочок, додавайте борошно невеликими порціями та обов'язково просіювати його через сито кілька разів.
Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.А для смаження потрібно використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.
Солодкі млинці можна подавати з різноманітними начинками: сиром, шоколадом, арахісовою пастою, варенням та джемами.