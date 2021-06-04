Вишукані млинці зі шпинатом на молоці: рецепт з сезонними ягодами та сиром

Кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів чудовий рецепт млинців на молоці та зі шпинатом. які ви з легкістю приготуєте вдома. Ягоди до страви можете обирати на свій смак, адже шпинат відмінно поєднується з різними інгредієнтами.

Нереально смачна страва з млинців на основі шпинату з ніжною начинкою з французького крему Шантії та свіжих сезонних ягід чудово підійде як для сніданку для всієї родини, так і на святковий стіл.

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Ніжні млинці зі шпинатом чудово та гармонійно смакуватимуть з полуницею, малиною, суницею та чорницею. Крем з сиру Маскарпоне та вершків настільки ніжний, що його можна їсти ложкою.

Ми впевнені, що вам сподобається рецепт та ви вже найближчим часом приготуєте його для родини.

Рецепт шпинатних млинців

Час : 35

: 35 Порції : 3 – 4

: 3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 145

Для приготування млинців на основі шпинату з'єднайте молоко, яйце, цукор та сіль. Влийте рослинну олію. Помийте та просушіть шпинат, додайте його то решти інгредієнтів. Перебийте суміш блендером до однорідної маси.





Процес приготування млинців / Скріншот з інстаграму

Додайте до суміші борошно та перемішайте тісто. За бажанням можна знову перебити тісто блендером. Розігрійте сковорідку та обсмажте млинці з обох сторін до готовності.





Обсмажування млинців / Скріншот з інстаграму

Готові млинці змажте вершковим маслом, щоб вони не склеювалися.

Рецепт крем для млинців

Час: 5

5 Порції : 3 – 4

: 3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 409

Змішайте всі інгредієнти для крему в мисці та збийте міксером до м'яких піків.





Ягоди для страви / Скріншот з інстаграму

– 250 мл молока;– 50 г яйця;– 100 г борошна;– 10 мл рослинної олії;– дрібка солі;– 50 г свіжого шпинату.– 150 г жирних вершків;– 20 г цукрової пудри;– 50 г сиру Маскарпоне.

Для декору млинців оберіть сезонні ягоди: полуниця, чорниця, суниця.



Єлизавета Глінська / Фото зі сторінки кондитерки

Збираємо страву на тарілці

Помийте полуницю та інші сезонні ягоди, наріжте їх та посипте цукровою пудрою й перемішайте. Викладіть млинці на тарілку. По центру тарілки додайте крем та ягоди.





Збираємо страву на тарілці / Скріншот з інстаграму

Подавайте страву одразу до столу. Смачного!

Рецепт млинців зі шпинатом та ягодами – відео: