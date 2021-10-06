Модні тенденції: як приготувати цукерки з серіалу "Гра в кальмара"

Відомий корейський серіал "Гра в кальмара" став культовим всього за кілька днів. Він вже встиг запустити навіть кілька тредів у тікток. Один з них – приготування цукрових сотів, відомих корейських солодощів.

Сюжет корейського серіалу "Гра в кальмара" точиться навколо жорстких ігор зневірених корейців, які прагнуть виграти мільярди. Героям шоу було необхідно вирізати з карамельних цукерок задані фігури, не зламавши їх, а нагородою за успішне випробування було життя. Користувачі відомої мережі тікток знайшли рецепт цих солодощів – ним виявився відомий корейський десерт "цукрові соти".

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Прославлений ​​серією Netflix, десерт Далгона – це традиційна корейська цукерка, яку можна легко приготувати вдома. Слово "далгона" походить від невимушеного корейського слова "далгуна (달 구나)", що означає "це солодко".

Подібно до ірисових цукерок, в основному далгона – це розтоплений цукор та трішки соди.

Рецепт цукерок із серіалу

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Десерт із культового серіалу / Фото Honest food talks

Інгредієнти:

100 грам цукру;

пів чайної ложки столової соди.

Приготування:

Для початку на середньому вогні слід розігріти каструлю із товстим дном (слід обрати лише таке каструлю, інакше суміш пригоратиме). Коли каструля розігріється, необхідно висипати у неї 100 грам цукру, рівномірно розподіливши його по дну. Як тільки цукор почне розчинятися, потрібно зменшити вогонь і добре перемішати рідину, а коли вона набуде світло-золотого відтінку меду – прибрати з плити і додати соду. Необхідно ретельно перемішати солодку масу, поки вона не перестане пінитися і пузиритися. Наступний крок слід виконати швидко, поки паста ще тепла – їй потрібно надати круглу форму. Вилийте її на дошку, покриту пергаментним папером або силіконовий килимок. Зверху притисніть масу тарілкою або склянкою, для того, щоб надати їй пласкої форми. Відбиток бажаної фігури можна зробити за допомогою улюбленої формочки для печива.

Слід уважно спостерігати за масою поки вона буде на вогні. Якщо перетримати цукор занадто довго або погано перемішуючи, він почне підгоряти та потемніє. Через це структура майбутньої цукерки вийде неправильної форми, а сама вона буде занадто темною та крихкою.

Переглянути детальне відео приготування корейського десерту можна тут: