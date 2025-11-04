Потім не бідкайтеся, що пройшли повз: турецький молочний десерт, який перевершує "Наполеон"

Ніжні десерти – це окремий вид кулінарного мистецтва. І опанувати його може кожен, головне натрапити на правильний рецепт.

Якщо вам подобається торт "Наполеон", то цей десерт точно увійде в перелік ваших улюблених смаколиків. Ви відчуєте особливу насолоду, не витрачаючи при цьому багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати турецький молочний десерт?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки кокосової стружки;

– волоські горіхи;

заварний крем:

– 1 літр молока;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1 пачка ваніліну;

крем:

– 170 мілілітрів холодного молока;

– 200 мілілітрів збитих вершків.

Приготування:

Спочатку заварний крем. Молоко ставимо на плиту, додаємо борошно та цукор, варимо до загустіння. Знімаємо з вогню й одразу вмішуємо масло та ванілін. На деко висипаємо стружку, зверху викладаємо крем, розрівнюємо та ставимо у холодильник на 4 години. Збиваємо вершки з молоком до пишності, викладаємо крем зверху на основу, нарізаємо все прямокутниками. Посипаємо тертими горішками та загортаємо у рулетики. Зверху прикрашаємо цілими горішками.

