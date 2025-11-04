Укр Рус
Новини Смачно Новини кулінарії Потім не бідкайтеся, що пройшли повз: турецький молочний десерт, який перевершує "Наполеон"
4 листопада, 13:28
2

Потім не бідкайтеся, що пройшли повз: турецький молочний десерт, який перевершує "Наполеон"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Турецький молочний десерт простий у приготуванні та стане чудовим рішення для свят та на щодень.
  • Це чудова альтернатива "Наполеону", яка може вразити навіть вибагливих солодкоїжок. 

Ніжні десерти – це окремий вид кулінарного мистецтва. І опанувати його може кожен, головне натрапити на правильний рецепт.

Якщо вам подобається торт "Наполеон", то цей десерт точно увійде в перелік ваших улюблених смаколиків. Ви відчуєте особливу насолоду, не витрачаючи при цьому багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Читайте також Не десерт, а порція дива: той самий пляцок "Пані Валевська", від якого всі у захваті

Як приготувати турецький молочний десерт? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 склянки кокосової стружки;
– волоські горіхи;
заварний крем: 
– 1 літр молока;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 пачка ваніліну;
крем: 
– 170 мілілітрів холодного молока;
– 200 мілілітрів збитих вершків. 

Приготування

  1. Спочатку заварний крем. Молоко ставимо на плиту, додаємо борошно та цукор, варимо до загустіння.
  2. Знімаємо з вогню й одразу вмішуємо масло та ванілін.
  3. На деко висипаємо стружку, зверху викладаємо крем, розрівнюємо та ставимо у холодильник на 4 години.
  4. Збиваємо вершки з молоком до пишності, викладаємо крем зверху на основу, нарізаємо все прямокутниками. Посипаємо тертими горішками та загортаємо у рулетики.
  5. Зверху прикрашаємо цілими горішками. 

А ще вам точно варто спробувати ніжний молочний десерт з TikTok live_and_cooking.

Цікаві підказки

  • Спробуйте замінити заварний крем манним – результат може вийти ще кращим. 

  • А якщо будете подавати десерт з чаєм, памʼятайте, що кожен вид потребує своєї температури заварювання