Потім не бідкайтеся, що пройшли повз: турецький молочний десерт, який перевершує "Наполеон"
- Турецький молочний десерт простий у приготуванні та стане чудовим рішення для свят та на щодень.
- Це чудова альтернатива "Наполеону", яка може вразити навіть вибагливих солодкоїжок.
Ніжні десерти – це окремий вид кулінарного мистецтва. І опанувати його може кожен, головне натрапити на правильний рецепт.
Якщо вам подобається торт "Наполеон", то цей десерт точно увійде в перелік ваших улюблених смаколиків. Ви відчуєте особливу насолоду, не витрачаючи при цьому багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати турецький молочний десерт?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 склянки кокосової стружки;
– волоські горіхи;
заварний крем:
– 1 літр молока;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 пачка ваніліну;
крем:
– 170 мілілітрів холодного молока;
– 200 мілілітрів збитих вершків.
Приготування:
- Спочатку заварний крем. Молоко ставимо на плиту, додаємо борошно та цукор, варимо до загустіння.
- Знімаємо з вогню й одразу вмішуємо масло та ванілін.
- На деко висипаємо стружку, зверху викладаємо крем, розрівнюємо та ставимо у холодильник на 4 години.
- Збиваємо вершки з молоком до пишності, викладаємо крем зверху на основу, нарізаємо все прямокутниками. Посипаємо тертими горішками та загортаємо у рулетики.
- Зверху прикрашаємо цілими горішками.
А ще вам точно варто спробувати ніжний молочний десерт з TikTok live_and_cooking.
Цікаві підказки
Спробуйте замінити заварний крем манним – результат може вийти ще кращим.
А якщо будете подавати десерт з чаєм, памʼятайте, що кожен вид потребує своєї температури заварювання.