Цей пляцок має усі шанси на те, щоб стати одним з ваших кулінарних козирів. Витончений смак та легке приготування – така гармонія сподобається кожному, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати пляцок "Пані Валевська"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 15

Інгредієнти:

тісто:

– 420 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 40 грамів цукру;

– 250 грамів масла;

– 4 жовтки;

– 250 грамів джему зі смородини;

меренга:

– 6 білків;

– 270 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 50 грамів мигдальних пластівців;

крем:

– 2 жовтки;

– 2 столових ложки цукру;

– 30 грамів ванільного пудингу;

– 300 мілілітрів молока;

– 150 грамів масла;

– мигдальна есенція.

Приготування:

До борошна додайте цукор і розпушувач, перемішайте. Холодне вершкове масло натріть на тертці та перетріть руками з сухими інгредієнтами, щоб утворилася крихта. Додайте жовтки й замісіть тісто. Розділіть його на дві частини, викладіть у форми і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім випікайте при температурі 180 градусів близько 15 хвилин. Поки коржі печуться, приготуйте меренгу: збийте білки з цукром до стійких піків, потім обережно додайте крохмаль і легко перемішайте. Дістаньте один корж із духовки, змастіть його смородиновим джемом, рівномірно розподіліть зверху меренгу та посипте мигдальними пелюстками. Поставте в духовку ще на 30 хвилин, зменшивши температуру до 160 градусів. Для крему жовтки розітріть із цукром, влийте трохи молока та додайте пудинг. Решту молока доведіть до кипіння, влийте в яєчну суміш і, помішуючи, проваріть до загустіння. Остудіть кремову основу. В окремій мисці збийте вершкове масло, поступово додаючи охолоджений пудинговий крем по одній ложці. Наприкінці додайте кілька крапель мигдалевої есенції й збийте до однорідності. Зберіть пляцок: нижній корж змастіть кремом і накрийте другим. Дайте десерту настоятися кілька годин у холодильнику, щоб шари добре поєдналися.

А ще вам може сподобатися відеорецепт пляцка від улюбленої Лілії Цвіт – вона пече його одним коржем.

Що ще солодкого приготувати?