Цей пляцок має усі шанси на те, щоб стати одним з ваших кулінарних козирів. Витончений смак та легке приготування – така гармонія сподобається кожному, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати пляцок "Пані Валевська"?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 15

Інгредієнти:
тісто:
– 420 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 40 грамів цукру;
– 250 грамів масла;
– 4 жовтки;
– 250 грамів джему зі смородини;
меренга:
– 6 білків;
– 270 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів мигдальних пластівців;
крем:
– 2 жовтки;
– 2 столових ложки цукру;
– 30 грамів ванільного пудингу;
– 300 мілілітрів молока;
– 150 грамів масла;
– мигдальна есенція.

Приготування:

  1. До борошна додайте цукор і розпушувач, перемішайте.
  2. Холодне вершкове масло натріть на тертці та перетріть руками з сухими інгредієнтами, щоб утворилася крихта.
  3. Додайте жовтки й замісіть тісто. Розділіть його на дві частини, викладіть у форми і поставте в холодильник на 30 хвилин.
  4. Потім випікайте при температурі 180 градусів близько 15 хвилин.
  5. Поки коржі печуться, приготуйте меренгу: збийте білки з цукром до стійких піків, потім обережно додайте крохмаль і легко перемішайте.
  6. Дістаньте один корж із духовки, змастіть його смородиновим джемом, рівномірно розподіліть зверху меренгу та посипте мигдальними пелюстками.
  7. Поставте в духовку ще на 30 хвилин, зменшивши температуру до 160 градусів.
  8. Для крему жовтки розітріть із цукром, влийте трохи молока та додайте пудинг.
  9. Решту молока доведіть до кипіння, влийте в яєчну суміш і, помішуючи, проваріть до загустіння. Остудіть кремову основу.
  10. В окремій мисці збийте вершкове масло, поступово додаючи охолоджений пудинговий крем по одній ложці.
  11. Наприкінці додайте кілька крапель мигдалевої есенції й збийте до однорідності.
  12. Зберіть пляцок: нижній корж змастіть кремом і накрийте другим.
  13. Дайте десерту настоятися кілька годин у холодильнику, щоб шари добре поєдналися.

А ще вам може сподобатися відеорецепт пляцка від улюбленої Лілії Цвіт – вона пече його одним коржем.

