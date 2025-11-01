Цей пляцок має усі шанси на те, щоб стати одним з ваших кулінарних козирів. Витончений смак та легке приготування – така гармонія сподобається кожному, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати пляцок "Пані Валевська"?
- Час: 2 години
- Порцій: 15
Інгредієнти:
тісто:
– 420 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 40 грамів цукру;
– 250 грамів масла;
– 4 жовтки;
– 250 грамів джему зі смородини;
меренга:
– 6 білків;
– 270 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів мигдальних пластівців;
крем:
– 2 жовтки;
– 2 столових ложки цукру;
– 30 грамів ванільного пудингу;
– 300 мілілітрів молока;
– 150 грамів масла;
– мигдальна есенція.
Приготування:
- До борошна додайте цукор і розпушувач, перемішайте.
- Холодне вершкове масло натріть на тертці та перетріть руками з сухими інгредієнтами, щоб утворилася крихта.
- Додайте жовтки й замісіть тісто. Розділіть його на дві частини, викладіть у форми і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Потім випікайте при температурі 180 градусів близько 15 хвилин.
- Поки коржі печуться, приготуйте меренгу: збийте білки з цукром до стійких піків, потім обережно додайте крохмаль і легко перемішайте.
- Дістаньте один корж із духовки, змастіть його смородиновим джемом, рівномірно розподіліть зверху меренгу та посипте мигдальними пелюстками.
- Поставте в духовку ще на 30 хвилин, зменшивши температуру до 160 градусів.
- Для крему жовтки розітріть із цукром, влийте трохи молока та додайте пудинг.
- Решту молока доведіть до кипіння, влийте в яєчну суміш і, помішуючи, проваріть до загустіння. Остудіть кремову основу.
- В окремій мисці збийте вершкове масло, поступово додаючи охолоджений пудинговий крем по одній ложці.
- Наприкінці додайте кілька крапель мигдалевої есенції й збийте до однорідності.
- Зберіть пляцок: нижній корж змастіть кремом і накрийте другим.
- Дайте десерту настоятися кілька годин у холодильнику, щоб шари добре поєдналися.
А ще вам може сподобатися відеорецепт пляцка від улюбленої Лілії Цвіт – вона пече його одним коржем.
