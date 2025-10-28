Приготування чаю – не такий тривіальний процес, як може здатися. Які в нього є секрети і як вони впливають на напій – розповідає 24 Канал з посиланням на KitchenAid.

Читайте також Про загрозу зможете забути: як легко захистити варення від цвілі

Як довго треба заварювати чай?

Чорний чай

Для заварювання чорного чаю потрібен злегка вистиглий кипʼяток, приблизно 95 градусів. Його смак та аромат добре розкриються вже через 3 – 5 хвилин, але ви можете чекати довше, якщо полюбляєте міцний напій.

У чаю є свої секрети / Фото Pixabay

Зелений чай

Для зеленого чаю потрібна більш прохолодна вода, в діапазоні 70 – 85 градусів. Окрім того, варто звернути увагу, що час його приготування складає 1 – 3 хвилини. Ідеальний варіант, коли ви поспішаєте, але хочете насолодитися зігрівальним напоєм.

Травʼяний чай

Тут усе залежить від конкретного сорту та бажаної міцності. Смак та аромат найкраще розкриються у воді, температура якої сягає 95 градусів. Щодо тривалості заварювання, то достатньо 5 – 10 хвилин.

А ще вам можуть бути цікавими поради із заварювання китайського чаю з TikTok thetea.ua.

Секрети, що стануть у пригоді