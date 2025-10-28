Приготування чаю – не такий тривіальний процес, як може здатися. Які в нього є секрети і як вони впливають на напій – розповідає 24 Канал з посиланням на KitchenAid.

Як довго треба заварювати чай?

  • Чорний чай

Для заварювання чорного чаю потрібен злегка вистиглий кипʼяток, приблизно 95 градусів. Його смак та аромат добре розкриються вже через 3 – 5 хвилин, але ви можете чекати довше, якщо полюбляєте міцний напій.

У чаю є свої секрети / Фото Pixabay

  • Зелений чай

Для зеленого чаю потрібна більш прохолодна вода, в діапазоні 70 – 85 градусів. Окрім того, варто звернути увагу, що час його приготування складає 1 – 3 хвилини. Ідеальний варіант, коли ви поспішаєте, але хочете насолодитися зігрівальним напоєм.

  • Травʼяний чай

Тут усе залежить від конкретного сорту та бажаної міцності. Смак та аромат найкраще розкриються у воді, температура якої сягає 95 градусів. Щодо тривалості заварювання, то достатньо 5 – 10 хвилин.

Секрети, що стануть у пригоді