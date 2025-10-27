Ніжний та повітряний крем з манки – це чудова альтернатива заварному або вершковому варіанту, про який почали незаслужено забувати. 24 Канал пропонує зберегти рецепт цього крему до зручного випадку від порталу "Господинька".
Як приготувати ніжний крем з манки?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 5 столових ложок манної крупи;
– 7 столових ложок цукру;
– 300 грамів мʼякого вершкового масла;
– трішки рому або ваніліну для аромату;
– 2 яєчні жовтки.
Приготування:
- Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Манку змішуємо з цукром.
- Повільно всипаємо манку в молоко, варимо 2 хвилини, постійно помішуючи, залишаємо вистигнути і ставимо в холод на 2 години.
- Збиваємо манну масу міксером, додаємо масло та збиваємо до однорідності.
- Потім додаємо жовтки з ромом або ваніліном і збиваємо, поки крем не стане однорідним та блискучим.
