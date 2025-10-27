Ніжний та повітряний крем з манки – це чудова альтернатива заварному або вершковому варіанту, про який почали незаслужено забувати. 24 Канал пропонує зберегти рецепт цього крему до зручного випадку від порталу "Господинька".

Читайте також Відчуйте себе шефом: хек у вершковому соусі, від якого мліють навіть гурмани

Як приготувати ніжний крем з манки?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 5 столових ложок манної крупи;

– 7 столових ложок цукру;

– 300 грамів мʼякого вершкового масла;

– трішки рому або ваніліну для аромату;

– 2 яєчні жовтки.

Приготування:

Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Манку змішуємо з цукром. Повільно всипаємо манку в молоко, варимо 2 хвилини, постійно помішуючи, залишаємо вистигнути і ставимо в холод на 2 години. Збиваємо манну масу міксером, додаємо масло та збиваємо до однорідності. Потім додаємо жовтки з ромом або ваніліном і збиваємо, поки крем не стане однорідним та блискучим.

А ще вам може стати у пригоді простий десерт з манної крупи за рецептом з TikTok makarchuk_food.

Що ще смачненького можна приготувати?