Чотири рецепти смачних молочних коктейлів: з полуницею, бананом, чорницею та шоколадний

Молочні коктейлі обожнюють не тільки діти, а й дорослі. Ми підготували для вас смачну підбірку найпопулярніших смаків молочних коктейлів!

Молочний коктейль — солодкий молочний напій зазвичай з різноманітними смаками: полуницею, бананом, м'ятою, малиною, шоколадом та морозивом.

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Який смак обирати для молочного коктейлю чи просто приготувати його з ванільним цукром – обирати вам. Ми впевнені, що ви знайдете серед наших рецептів улюблений!

До речі, діти обожнюють такі молочні коктейлі та радо будуть пити їх влітку.

Рецепт молочного коктейлю з полуницею

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 120 ккал



Молочний напій / Фото Гудфон

Попередньо охолодіть молоко, щоб коктейль не був теплим. Помийте полуницю та видаліть хвостики. Наріжте полуницю половинками. З'єднайте в чаші блендера полуницю та молоко, подрібніть до однорідного стану. Подавайте коктейль холодним та з м'ятою. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з чорницею

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 220 ккал

– 300 мл молока;– 200 г полуниці;– м'ята на ваш смак.



Молочний напій з ягодами / Фото Гудфон

Ретельно помийте чорницю. Змішайте чорницю з молоком та морозивом в чаші блендера. За бажанням додайте цукру. Подрібніть всі інгредієнти в однорідну масу. Розлийте коктейль по склянках та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з шоколадом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 280 ккал

– 500 мл молока;– 200 г морозива;– 1 склянка чорниці;– цукор на ваш смак.



Шоколадний молочний напій / Фото З'їж це

Розтопіть шоколад в невеликій кількості молока. Влийте до шоколаду решту холодного молока та перемішайте. З'єднайте в чаші блендера шоколадне молоко та морозиво. Збийте масу до однорідної консистенції в блендері. Розлийте коктейль по склянках та подавайте напій охолодженим. Смачного!

Рецепт молочного коктейлю з бананом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 180 ккал

– 400 мл молока;– 60 г шоколаду;– 100 г морозива.



Банановий коктейль / Фото Гудфон

Розімніть банан виделкою або наріжте його на шматочки. З'єднайте в чаші блендера банан, молоко та морозиво. Подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції. Розлийте напій по склянках та подавайте до столу. Смачного!

– 500 мл молока;– 2 – 3 банани;– 100 г морозива.