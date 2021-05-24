Як обрати молоду цвітну капусту: поради шеф-кухаря Євгена Грибеника

Талановитий шеф-кухар та переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами порадами, як правильно обрати молоду цвітну капусту.

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Як обрати молоду цвітну капусту

Першим, на що потрібно звернути увагу – суцвіття цвітної капусти. Вони можуть бути білими або мати легкий жовтуватий відтінок.

Суцвіття повинні максимально прилягати одне до одного, щільно і пружно.

Вага цвітної капусти повинна відповідати її розміру. Дуже легка цвітна капуста може бути вирощена прискореними темпами за допомогою хімікатів, тоді соковитості в суцвіттях не буде.

Якщо помітно безліч відламаних суцвіть, то капусту неправильно зберігали або транспортували. Така капуста швидко зіпсується.

Забарвлення суцвіть цвітної капусти повинно бути рівномірним незалежно від сорту.

Якщо суцвіття щільно прилягають один до одного, але між ними видно листочки – без вагань обирайте саме цей качан. Листя захищають суцвіття від пересихання, тому така цвітна капуста буде найсоковитішою.

Ми впевнені, що Євген Грибеник розповів вам кілька явно корисних порад про вибір цвітної капусти та ви приготуєте з цього продукту тільки корисні й поживні страви.