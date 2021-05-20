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Страву з молодої капусти від шеф-кухаря ви з легкістю можете приготувати вдома та здивувати своїх рідних і друзів своїми кулінарними талантами.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Поки триває сезон молодої капусти, не втрачайте можливості приготувати з неї апетитні та смачні страви. Перше, що спадає на думку, – це, звісно ж, салат. Але існує безліч інших смаколиків, – прокоментував Алекс Якутов.
Рецепт страви з молодої капусти
- Відріжте ¼ капусти, додайте спецій та коріандру. Додайте яблучний сидр, збризніть капусту олією та відставте маринуватися протягом години.
- Розігрійте сковорідку або гриль та обсмажте капусту з двох боків. Викладіть шар пергаменту для випікання та налийте трохи маринаду на нього, в якому була капуста. Дайте відпочити під фольгою.
- Наріжте яблуко та картоплю дрібними кубиками, обсмажте інгредієнти на вершковому маслі.
- Додайте сіль та сік лимону, перемішайте ложкою.
- Влийте 100 грамів вершків до гарніру та накрийте кришкою. Тушкуйте овочі до готовності картоплі.Збийте все в блендері та пропустіть пюре через дрібне сито, щоб не було грудочок. Вкінці приготування додайте спецій на ваш смак.
- Наріжте дрібною соломкою цибулю та моркву та залийте їх вином та випаруйте його вдвічі. Процідіть овочі та додайте рибний бульйон. Теж випарте його вдвічі.
- Додайте вершки, посоліть та поперчіть. Дайте покипіти 2 – 3 хвилини.Для подачі страви до столу викладіть на тарілку пюре, зверху покладіть капусту та полийте її соусом. Прикрасьте по 1 чайній ложці червоної та щучої ікри. Додайте зелену цибулю та кріп. Смачного!