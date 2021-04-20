Рецепт морквяної халви від кондитерки Лізи Глінської
А ви куштували колись індійський десерт – морквяну халву? Ліза Глінська підготувала неймовірно смачний рецепт смаколика!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Швидкий та легкий у приготуванні індійський рецепт десерту від кондитерки сподобається кожному, а ще він пісний.
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Морквяна халва з горішками та спеціями смачна та яскрава страва для всієї родини. А на її приготування вам потрібні звичні інгредієнти та трішки часу.
Рецепт морквяної халви
- Розігрійте сковорідку з 20 грамами кокосової олії та обсмажте на ній подрібнені горішки.
- Натріть моркву на грубій тертці та обсмажте на розігрітій сковорідці з 40 г кокосової олії до легкої золотистої скоринки – 5 хвилин буде достатньо.
- Посипте моркву цукром, влийте кокосове молоко та спеції. При постійному перемішуванні тушкуйте моркву на маленькому вогні до випарування всієї вологи.
- Додайте до страви горішки, перемішайте та тримайте на вогні ще кілька хвилин.
- Перекладіть готову страву у тарілку або викладіть у силіконову форму та відправте в холодильник. Після наріжте невеликими батончиками та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт морквяної халви з відео:
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