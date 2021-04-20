Рецепт морквяної халви від кондитерки Лізи Глінської

А ви куштували колись індійський десерт – морквяну халву? Ліза Глінська підготувала неймовірно смачний рецепт смаколика!

Швидкий та легкий у приготуванні індійський рецепт десерту від кондитерки сподобається кожному, а ще він пісний.

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Морквяна халва з горішками та спеціями смачна та яскрава страва для всієї родини. А на її приготування вам потрібні звичні інгредієнти та трішки часу.

Рецепт морквяної халви

Розігрійте сковорідку з 20 грамами кокосової олії та обсмажте на ній подрібнені горішки. Натріть моркву на грубій тертці та обсмажте на розігрітій сковорідці з 40 г кокосової олії до легкої золотистої скоринки – 5 хвилин буде достатньо. Посипте моркву цукром, влийте кокосове молоко та спеції. При постійному перемішуванні тушкуйте моркву на маленькому вогні до випарування всієї вологи. Додайте до страви горішки, перемішайте та тримайте на вогні ще кілька хвилин. Перекладіть готову страву у тарілку або викладіть у силіконову форму та відправте в холодильник. Після наріжте невеликими батончиками та подавайте до столу. Смачного!

– 40 г кокосової олії;– 400 г натертої моркви;– 400 мл кокосового молока;– 1 ч. л міксу прянощів (бадян, кардамон, кориця, гвоздика);– 100 г цукру;– 100 г мигдалю;– 20 г кокосової олії або масла ГХІ для обсмажування горішків.

Рецепт морквяної халви з відео:

