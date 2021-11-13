Морожена, консервована чи свіжа: швидкий рецепт домашньої випічки з вишнею

Якщо у вашій морозилці лежать без діла ягоди, ми пропонуємо вам приготувати з них смачний пиріг. Рецепт настільки простий, що ви можете залучити дітей.

Щоб приготувати смачну солодку випічку з вишнями вам потрібно всього 7 хвилин на підготовку, а решту за вас зробить духовка.

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До речі, вишню можна замінити чорницею, аґрусом, малиною або іншою улюбленою ягодою.

Рецепт солодкої випічки з вишнею

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

– 1 упаковка листкового дріжджового тіста;– 300 грамів вишні;– 30 грамів цукру;– сирий жовток;– борошно;– цукрова пудра.

Приготування:

Розгорніть готове тісто та наріжте його полосами шириною 2 сантиметри. У вас вийде чотири полоси.

Кожну з них посипте борошном та розкачайте в два рази.

Всередину викладіть вишню та защепіть краї.



Випічка з вишнею / Фото Яни Станішевської

Викладіть сформовані трубочки з вишнями в форму для випікання колом, щільно один до одного.

Щоб отримати красиву скоринку змастіть тісто жовтком.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 40 – 45 хвилин.