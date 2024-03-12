Пікантний додаток до м'яса: готуємо мексиканський соус чіпотле за хвилину
12 березня 2024, 01:03Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Мексиканська кухня відома на увесь світ завдяки гострим смакам. Пікантності стравами додають соуси, які можна відтворити у домашніх умовах.
Цей популярний мексиканський соус потрібно готувати лише кілька хвилин, а способів його застосування – просто неймовірна кількість. М'ясо, тако, начоси, бутерброди, риба – він ідеально пасуватиме до всього, що ви оберете.
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Рецепт соусу чіпотле
Час: кілька хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– половина подрібненого зубчика часнику;
– сік та цедра 1 лайма;
– 2 чайні ложки пасти чіпотле;
– дрібка солі та коріандру.
Приготування:
- Усе, що потрібно зробити – змішати усі інгредієнти до однорідності.
- Перед використанням соус краще поставити на кілька годин у холодильник. Тоді його консистенція стане ще кращою.
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