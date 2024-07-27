Дізнайтесь, щоб собі не нашкодити: чи можна їсти сирий тунець

Тунець – риба, яку люблять в усьому світі. Однак неправильне вживання сирого тунця може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Тунець є багатим джерелом вітаміну D, який допомагає зміцнити імунну систему, захистити кістки та запобігти остеопорозу. Окрім того, ця риба має інші надзвичайно важливі джерела вітамінів і мінералів, такі як вітамін B6, калій, селен, йод.

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Чи можна їсти сирий тунець

Страви з сирого тунця їдять у всьому світі. Проте експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що є деякі небезпеки вживання сирого тунця, зокрема:

Паразити . У тунці можуть бути паразити, які викликають у людини такі захворювання, як кишкові інфекції, діарея, блювота, лихоманка. Зокрема, одне дослідження виявило, що 64% зразків тихоокеанського синього тунця, що походять з японських вод, були заражені Kudoa hexapunctata, який призводить до діареї. Більшість паразитів можна вбити при варінні або заморожуванні.

. У тунці можуть бути паразити, які викликають у людини такі захворювання, як кишкові інфекції, діарея, блювота, лихоманка. Зокрема, одне дослідження виявило, що 64% зразків тихоокеанського синього тунця, що походять з японських вод, були заражені Kudoa hexapunctata, який призводить до діареї. Більшість паразитів можна вбити при варінні або заморожуванні. Високий вміст ртуті . Ртуть – це важкий метал, який може накопичуватися в організмі. Тунець може містити високі рівні ртуті, особливо великий тунець, такий як альбакор, жовтоперий, блакитний і великоокий. Більшість тунця, який використовується в сирому вигляді для приготування стейків, суші та сашимі, походить саме з цієї риби. Накопичення високого рівня ртуті може спричинити пошкодження мозку та серця.

. Ртуть – це важкий метал, який може накопичуватися в організмі. Тунець може містити високі рівні ртуті, особливо великий тунець, такий як альбакор, жовтоперий, блакитний і великоокий. Більшість тунця, який використовується в сирому вигляді для приготування стейків, суші та сашимі, походить саме з цієї риби. Накопичення високого рівня ртуті може спричинити пошкодження мозку та серця. Ризик зараження сальмонелою. У більшості людей, які заразилися сальмонелою після вживання тунця, через 12-72 години з'являються такі симптоми, як: діарея, лихоманка і спазми в шлунку. Хвороба зазвичай триває від 4 до 7 днів і проходить самостійно без лікування.



Сирий тунець можна їсти / Фото Unsplash

Кому краще не їсти сирий тунець:

вагітним та жінкам, що годують груддю,

дітям,

людям похилого віку,

людям з ослабленим імунітетом,

пацієнтам, які проходять лікування від раку.

Навіть здорові люди повинні споживати тунця в певних межах, щоб уникнути небажаних ризиків. Адже більшість видів цієї риби перевищують добову норму споживання ртуті, рекомендовану органами охорони здоров'я США та інших країн.

Тому дорослі повинні з'їдати 85 – 140 грамів тунця 2 – 3 рази на тиждень, щоб отримати достатню кількість Омега-3 жирних кислот.

Приготування тунця – найкращий спосіб позбутися паразитів і знизити ризик харчових захворювань. Однак їсти сирий тунець все одно безпечно. Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) рекомендує заморожування сирого тунця, щоб видалити паразитів.