Лише ви знатимете ці японські секрети: як правильно їсти рамен

З цими порадами ви дізнаєтеся всі основи, які вам потрібно знати, перш ніж скуштувати рамен. Для початку потрібно пам'ятати, що рамен їдять паличками та зі спеціальної тарілки.

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Як правильно їсти рамен

Їсти рамен виделкою вважають неввічливим, якщо робите це в ресторані. Адже традиційно його їдять з набором паличок і ложкою для рамену. Однак ви можете робити це виделкою, якщо перебуваєте вдома і вам так зручніше.

Загалом існує кілька способів їсти рамен, але найголовніше – це їсти локшину та бульйон одночасно.

Тримайте палички в одній руці, а в іншу візьміть миску з раменом. Вдихніть аромат рамену. Змішайте начинку та локшину. Підхопіть локшину паличками, а ложкою трохи бульйону. Закінчивши їсти локшину, скуштуйте бульйон – так ви відчуєте весь смак рамену одночасно. Потім візьміть паличками трохи начинки та з'їжте її. Чергуйте локшину та начинку під час їжі.

Насамкінець покладіть палички для їжі поруч з мискою або на обідок, але в жодному разі не в саму миску. Це пов'язано з тим, що класти палички в миску – це похоронний ритуал і нібито приносить нещастя.



Правильно їсти рамен – просто / Фото Unsplash

Чи можна кусати локшину

Кусати локшину можна, не кидаючи її назад у бульйон. Адже так вона може вас забризкати.

Також не варто надмірно пережовувати локшину, оскільки рамен потрібно куштувати, поки він ще гарячий, і це дозволить їсти швидше. Якщо їсти занадто повільно, локшина більше розвариться в бульйоні та вбере в себе занадто багато рідини.

Під час споживання рамену можна сьорбати. Це допомагає охолодити гарячу локшину і бульйон, а також дозволяє повністю насолодитися смаком страви. Сьорбання також вважається жестом поваги до шеф-кухаря і показує, що ви насолоджуєтеся їжею.