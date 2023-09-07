Тримати в холодильнику чи ні: що робити, аби фрукти стояли довше

Ягоди та фрукти – це не лише джерело вітамінів, вони мають чудовий смак, за який їх всі так люблять. І багатьом цікаво, як же правильно зберігати їх, аби максимально насолоджуватися свіжістю.

Фрукти – це витончене доповнення до сніданку, легка вечеря або просто смачний перекус. На жаль, ягоди та фрукти мають тенденцію швидко псуватися, якщо їх не зберігати належним чином.

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Багато видів ягід і фруктів можна зберігати в холодильнику, і це допоможе подовше зберегти їхню свіжість. Потрібно знати загальні правила та поради, які стануть у пригоді кожній господині.

Правильна температура

Одним з ключових факторів тривалого зберігання є правильна температура. Зазвичай, для більшості фруктів і ягід ідеальна температура в холодильнику становить приблизно 4 – 7 градусів за Цельсієм. Занадто низька температура може пошкодити текстуру та смак фруктів, тоді як занадто висока температура прискорює процес псування.

Соковита тарілка / Фото unsplash

Контейнери та пакети для зберігання

Щоб запобігти утворенню конденсату і зберегти свіжість, використовуйте спеціальні контейнери для зберігання ягід та фруктів. Такі контейнери дозволяють створити оптимальні умови для зберігання. Також важливо уникати пластикових пакетів, оскільки вони можуть підвищити вологість та призвести до утворення плісняви.

Чи потрібно мити

Перед зберіганням обов'язково мийте ягоди та фрукти в холодній воді. Це допоможе видалити забруднення та мікроби, які можуть спричинити псування. Обережно обсушіть їх рушником перед покладанням в контейнер або пакет.

Зберігайте окремо від овочів

Фрукти та ягоди краще зберігати окремо від овочів через те, що овочі виділяють етилен, що може вплинути на свіжість фруктів. Розмістіть їх у різних частинах холодильника або в різних контейнерах.

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