Дуже смачно та ситно: особливий рецепт супу із запечених овочів
27 лютого 2024, 20:46Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Крем-суп із запечених овочів – це особлива страва, адже завдяки попередньому запіканню овочі набувають смаку та аромату, а суп стає густішим. Страва виходить ситною та низькокалорійною.
Запікання овочів сприяє карамелізації їхніх природних цукрів, що посилює інтенсивність смаку та аромату. Овочі набувають ніжну солодкість і горіхові нотки, що робить їх більш апетитними. Саме тому цей суп такий смачний.
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Рецепт супу із запечених овочів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 3 морквини;
– половини кореня селери;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна лодка тертого імбиру;
– 3 чайні ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 літр овочевого або грибного бульйону;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка гострого перцю;
– половина чайної ложки кмину;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно вимийте овочі та очистіть їх.
- Всі овочі наріжте кубиками (не дуже дрібно, але важливо, щоб шматочки овочів були однакового розміру, щоб вони пропеклися рівномірно) і викладіть в широку миску.
- Додайте спеції до овочів.
- Розігрійте духовку до 190 градусів, застеліть деко папером для випікання і викладіть на нього овочі та очищений часник. Запікайте, поки всі овочі не стануть м’якими.
- Часник вийміть раніше, приблизно через 15 хвилин, щоб він не пригорів і не гірчив.
- Поки овочі запікаються, розігрійте на сковороді оливкову олію і обсмажте нарізану цибулю до прозорості.
- Додайте тертий імбир і тушкуйте все ще деякий час, інтенсивно помішуючи.
- Помістіть запечені овочі в каструлю або в блендер і додайте цибулю та імбир.
- Перемішуйте на низькій швидкості, додаючи бульйон потроху, поки не досягнете потрібної консистенції.
- Додайте спеції до смаку.
- Поставте на плиту, зачекайте, поки суп почне булькати і подавайте.