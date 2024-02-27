Дуже смачно та ситно: особливий рецепт супу із запечених овочів

Крем-суп із запечених овочів – це особлива страва, адже завдяки попередньому запіканню овочі набувають смаку та аромату, а суп стає густішим. Страва виходить ситною та низькокалорійною.

Запікання овочів сприяє карамелізації їхніх природних цукрів, що посилює інтенсивність смаку та аромату. Овочі набувають ніжну солодкість і горіхові нотки, що робить їх більш апетитними. Саме тому цей суп такий смачний.

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Рецепт супу із запечених овочів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 3 морквини;– половини кореня селери;– 2 картоплини;– 1 цибуля;– 4 зубчики часнику;– 1 чайна лодка тертого імбиру;– 3 чайні ложки томатної пасти;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 літр овочевого або грибного бульйону;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка гострого перцю;– половина чайної ложки кмину;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Ретельно вимийте овочі та очистіть їх. Всі овочі наріжте кубиками (не дуже дрібно, але важливо, щоб шматочки овочів були однакового розміру, щоб вони пропеклися рівномірно) і викладіть в широку миску. Додайте спеції до овочів. Розігрійте духовку до 190 градусів, застеліть деко папером для випікання і викладіть на нього овочі та очищений часник. Запікайте, поки всі овочі не стануть м’якими. Часник вийміть раніше, приблизно через 15 хвилин, щоб він не пригорів і не гірчив. Поки овочі запікаються, розігрійте на сковороді оливкову олію і обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте тертий імбир і тушкуйте все ще деякий час, інтенсивно помішуючи. Помістіть запечені овочі в каструлю або в блендер і додайте цибулю та імбир. Перемішуйте на низькій швидкості, додаючи бульйон потроху, поки не досягнете потрібної консистенції. Додайте спеції до смаку. Поставте на плиту, зачекайте, поки суп почне булькати і подавайте.

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