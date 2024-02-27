Дуже смачно та ситно: особливий рецепт супу із запечених овочів

27 лютого 2024, 20:46
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Джерело:

Beszamel

Крем-суп із запечених овочів – це особлива страва, адже завдяки попередньому запіканню овочі набувають смаку та аромату, а суп стає густішим. Страва виходить ситною та низькокалорійною.

Запікання овочів сприяє карамелізації їхніх природних цукрів, що посилює інтенсивність смаку та аромату. Овочі набувають ніжну солодкість і горіхові нотки, що робить їх більш апетитними. Саме тому цей суп такий смачний.

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Рецепт супу із запечених овочів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 морквини;
– половини кореня селери;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна лодка тертого імбиру;
– 3 чайні ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 літр овочевого або грибного бульйону;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка гострого перцю;
– половина чайної ложки кмину;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте овочі та очистіть їх.
  2. Всі овочі наріжте кубиками (не дуже дрібно, але важливо, щоб шматочки овочів були однакового розміру, щоб вони пропеклися рівномірно) і викладіть в широку миску.
  3. Додайте спеції до овочів.
  4. Розігрійте духовку до 190 градусів, застеліть деко папером для випікання і викладіть на нього овочі та очищений часник. Запікайте, поки всі овочі не стануть м’якими.
  5. Часник вийміть раніше, приблизно через 15 хвилин, щоб він не пригорів і не гірчив.
  6. Поки овочі запікаються, розігрійте на сковороді оливкову олію і обсмажте нарізану цибулю до прозорості.
  7. Додайте тертий імбир і тушкуйте все ще деякий час, інтенсивно помішуючи.
  8. Помістіть запечені овочі в каструлю або в блендер і додайте цибулю та імбир.
  9. Перемішуйте на низькій швидкості, додаючи бульйон потроху, поки не досягнете потрібної консистенції.
  10. Додайте спеції до смаку.
  11. Поставте на плиту, зачекайте, поки суп почне булькати і подавайте.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська