Це дуже простий рецепт смачної закуски. Така ковбаса у тісті підходить для вечірки або як чудове доповнення до супу.

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Сосиски у тісті

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 6

Варіант подачі страви / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 375 грамів листкового тіста;

– 500 грамів ковбаси;

– 1 столова ложка майорану.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів С. Розріжте листкове тісто вздовж на 2 смужки, шириною приблизно 15 сантиметрів. При необхідності очистіть ковбасу та наріжте шматочками довжиною, що відповідає ширині смужок листкового тіста. Загорніть кожен шматок ковбаси в один шар листкового тіста, потім наріжте скибочками приблизно 2 сантиметри. Нанизайте їх на шпажки, приблизно по 4 скибочки на кожну шпажку. Викладіть на велике деко, застелене папером для випічки. Посипте майораном. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Як обрати готове листкове тісто у магазині

Є кілька видів листкового тіста пісне та дріжджове. У його складі має бути всього кілька інгредієнтів. Це пшеничне борошно вищого ґатунку, маргарин, лимонна кислота та сіль.

Також варто звернути увагу на температуру, при якій тісто зберігається в магазині – вона не повинна була нижче -18 градусів.

Чому ваш суп не вийшов: можливо, ви допустили ці помилки.