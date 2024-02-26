Це дуже простий рецепт смачної закуски. Така ковбаса у тісті підходить для вечірки або як чудове доповнення до супу.

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Сосиски у тісті

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Варіант подачі страви / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів С.
  2. Розріжте листкове тісто вздовж на 2 смужки, шириною приблизно 15 сантиметрів.
  3. При необхідності очистіть ковбасу та наріжте шматочками довжиною, що відповідає ширині смужок листкового тіста.
  4. Загорніть кожен шматок ковбаси в один шар листкового тіста, потім наріжте скибочками приблизно 2 сантиметри.
  5. Нанизайте їх на шпажки, приблизно по 4 скибочки на кожну шпажку.
  6. Викладіть на велике деко, застелене папером для випічки.
  7. Посипте майораном.
  8. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Як обрати готове листкове тісто у магазині

Є кілька видів листкового тіста пісне та дріжджове. У його складі має бути всього кілька інгредієнтів. Це пшеничне борошно вищого ґатунку, маргарин, лимонна кислота та сіль.

Також варто звернути увагу на температуру, при якій тісто зберігається в магазині – вона не повинна була нижче -18 градусів.