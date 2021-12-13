Мусите спробувати: рецепт груші, який підкорить будь-якого гурмана

Зазвичай вишукані страви забирають багато зусиль та енергії. Але це зовсім не привід для того, щоб відмовитися від їхнього неповторного смаку.

Смачна груша, доповнена вишуканим сиром – чудова винагорода за важкі щоденні зусилля. Лише трішки кулінарної магії потрібно для того, щоб приємно вразити свої смакові рецептори та подарувати їм новий надзвичайний досвід.

Цікаво Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями

Ця страва перкрасно підійде як для самотніх роздумів, так і для романтичної вечері чи дружніх частувань.

Рецепт груші у винному соусі з горіхами та сиром Дор блю

Час: 1 година

Порцій: 1

Мрія гурмана / Фото Pinterest

Інгредієнти

груша;

червоне сухе вино;

цукрова пудра;

гвоздика;

кориця;

горіхи;

сир Дор блю.

Приготування

Чистимо грушу від шкірки. Потім обрізаємо низ, щоб вона рівно стояла. Наливаємо вино у металевий посуд, додаємо цукрову пудру, гвоздику, корицю. Ставимо на маленький вогонь. Занурюємо грушу у вино та варимо 20 хвилин. Забираємо грушу та ставимо її на серветку, а суміш випарюємо ще 20 хвилин до загущення. Смажимо горіхи на сухій сковорідці 5 хвилин. Виставляємо грушу на тарілку, посипаємо горіхами та сиром. Поливаємо страву вином та прикрашаємо паличками кориці.

Нехай смакує!