М'ясо по-французьки: соковита страва до святкового столу

М'ясо по-французьки – це не тільки смачна та швидка страва, а й чудовий варіант для великого застілля.

Що тільки не вигадують господині до святкового столу, щоб було смачно, соковито та сподобалося всім гостям. Часто ми забуваємо, що на все потрібен час, якого перед святами надто мало. Ми підготували для вас рецепт м'яса по-французьки, яке ви швидко приготуєте, а решту за вас зробить духовка.

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М'ясо по-французьки

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8



М'ясо по-французьки / Скріншот з відео Лізи Глінської

– 1 кілограм курячого філе або філе індички;– 1 кілограм картоплі;– 150 грамів твердого сиру;– 3 ріпчасті цибулі;– 20 мілілітрів олії;– 15 грамів гострої гірчиці;– 100 грамів майонезу;– 100 грамів сметани;– сіль;– білий мелений перець.

Приготування:

Візьміть деко, в якому ви будете запікати страву. Змочіть його водою та викладіть зверху рукав для запікання – полийте його олією.

Наріжте м'ясо скибками товщиною 1 сантиметр. Присмачте його спеціями та викладіть на деко одним шаром.

Цибулю наріжте півкільцями та покладіть поверх м'яса.

Очищену картоплю наріжте тонкими скибками, викладіть поверх цибулі та посоліть.

Змішайте сметану, майонез та гірчицю. Отриманим соусом полийте картоплю.

На дрібній тертці натріть сир та посипте ним страву.

Відправте деко в духовку при 180 градусах з конвекцією на 25 – 30 хвилин.

М'ясо по-французьки готове. Смачного!

Відеорецепт приготування м'яса по-французьки: