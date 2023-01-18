Як скоротити час приготування м’яса: лайфхаки, які зроблять страву особливо соковитою

Соковите м'ясо – це особливе кулінарне задоволення, яким вміє похизуватися кожна господиня. В сучасних умовах відключення світла важливо знати, як можна приготувати страву швидше, аніж зазвичай, без втрати її смаку.

Якщо ви тушкуєте або варите м'ясо на вечерю, варто скоротити час приготування страви. Це можна зробити за допомогою продукту, який є у кожній домівці – харчової соди.

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Сода розм’якшить жорсткі волокна свинини і яловичини, і при цьому її смак не буде помітним. Досить додати в готове м’ясо для гуляшу половину чайної ложки соди і тушкувати на повільному вогні.

Апетитна вечеря / Фото unsplash

Можна також натерти содою шматочки яловичини або свинини. Замариноване м’ясо поставте в холодильник на кілька годин, потім промийте, обсушіть і приступайте до подальшої підготовки. Сода розм'якшить жорсткі волокна, і м'ясо стане дуже соковитим, м'яким і приготується значно швидше, аніж зазвичай. Цим простим трюком користуються найкращі кухарі.

Як додавати воду

Головне правило – температура. Ніколи не додавайте холодну воду, вона завжди повинна бути киплячою. Таким чином ви не зупините процес приготування, а м’ясо вийде ідеально м’яким і соковитим.

Якщо ви хочете запекти м’ясо, добре підійде гірчичний маринад. Оцет, що міститься в гірчиці, розм'якшує тверді волокна м'яса, і запечені страви будуть соковитими і насиченими.

Просто та смачно / Фото unsplash

Як ще можна скоротити час приготування м'яса

У тушковане м'ясо для тушонки влийте столову ложку чистої горілки. Спирт діє безпосередньо на волокна м’яса, які починають буквально руйнуватися. Тушонка буде м'якою, соковитою і готовою набагато швидше. Спирт не відчувається в страві і повністю випаровується при термічній обробці.

Також до м'яса можна додати кілька шматочків свіжого ананаса, папаї, ківі або отриманий з них сік. Хорошим способом також є додавання великої щіпки або навіть чайної ложки цукру. Найкраще це робити на початку приготування м’яса.