Ніжна всередині та з хрусткою скоринкою: як приготувати ідеальну курку

Смажена курка — це класична і смачна страва, яка підходить як для урочистих подій, так і для буднів. Дотримуючись перевірених порад, можна отримати ідеальну смажену курку.

Запечена у духовці курка може стати "родзинкою" вечірки, затишних вихідних та сімейних обідів. Приготування цілої курки має свої нюанси – це біле і темне м’ясо, які готуються по-різному. Однак за допомогою кількох порад ви зможете приготувати ідеально засмажену курочку.

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Попереднє планування

Вибирайте правильну курку – це має бути високоякісна свіжа птиця. Шукайте птицю з пухкою, твердою шкірою, без синців чи плям.

Наступний крок – щедро приправте курку сіллю, перцем та будь-якими іншими травами чи спеціями, яким надаєте перевагу. Ви також можете наповнити порожнину зеленню, часником, лимоном або цибулею для додаткового аромату.

Маринад з кислого молока або йогурту може ще більше розм’якшити м’ясо та додати смаку особливості. Нанесення вершкового масла на шкіру курки безпосередньо перед смаженням призведе до карамелізації страви.

Досконала скоринка / Фото unsplash

Процес запікання

Перед випікання важливо розігріти духовку до 220 градусів. Форму для запікання також поставте у духовку для попереднього розігріву.

Для того, щоб курочка приготувалася рівномірно, розташуйте її в задньому куті духовки так, щоб ніжки були спрямовані прямо в кут, а грудки були спрямовані до центру духовки. Під час приготування перемістіть курку в інший кут, щоб ліва і права сторони птиці теж пропеклися рівномірно.

Коли курка буде готова, вийміть її з духовки та дайте їй "відпочити" 10 – 15 хвилин перед нарізанням. Завдяки цьому соки перерозподіляються, і в результаті виходить ніжна та соковита курка. Наріжте курку та подавайте її з улюбленими гарнірами, такими як смажені овочі, картопляне пюре або свіжий салат.