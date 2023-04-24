Ніжна всередині та з хрусткою скоринкою: як приготувати ідеальну курку
Джерело:masterclass
Смажена курка — це класична і смачна страва, яка підходить як для урочистих подій, так і для буднів. Дотримуючись перевірених порад, можна отримати ідеальну смажену курку.
Запечена у духовці курка може стати "родзинкою" вечірки, затишних вихідних та сімейних обідів. Приготування цілої курки має свої нюанси – це біле і темне м’ясо, які готуються по-різному. Однак за допомогою кількох порад ви зможете приготувати ідеально засмажену курочку.
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Попереднє планування
Вибирайте правильну курку – це має бути високоякісна свіжа птиця. Шукайте птицю з пухкою, твердою шкірою, без синців чи плям.
Наступний крок – щедро приправте курку сіллю, перцем та будь-якими іншими травами чи спеціями, яким надаєте перевагу. Ви також можете наповнити порожнину зеленню, часником, лимоном або цибулею для додаткового аромату.
Маринад з кислого молока або йогурту може ще більше розм’якшити м’ясо та додати смаку особливості. Нанесення вершкового масла на шкіру курки безпосередньо перед смаженням призведе до карамелізації страви.
Процес запікання
Перед випікання важливо розігріти духовку до 220 градусів. Форму для запікання також поставте у духовку для попереднього розігріву.
Для того, щоб курочка приготувалася рівномірно, розташуйте її в задньому куті духовки так, щоб ніжки були спрямовані прямо в кут, а грудки були спрямовані до центру духовки. Під час приготування перемістіть курку в інший кут, щоб ліва і права сторони птиці теж пропеклися рівномірно.
Коли курка буде готова, вийміть її з духовки та дайте їй "відпочити" 10 – 15 хвилин перед нарізанням. Завдяки цьому соки перерозподіляються, і в результаті виходить ніжна та соковита курка. Наріжте курку та подавайте її з улюбленими гарнірами, такими як смажені овочі, картопляне пюре або свіжий салат.