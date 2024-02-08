Простішого не існує: швидкий рецепт ідеальної намазки, яка зайде всім

8 лютого 2024, 15:52
Читать новость на русском

Джерело:

iriska_dimitrova

Якщо у вас зовсім немає часу готувати складні страви, спробуйте скористатися цим рецептом. Для того, щоб зробити фантастичну намазку, треба зовсім мало зусиль.

Така намазка з тунця сподобається всім. Спробуйте і готуватимете її не раз.

Варто спробувати Значно кращі, ніж перці: готуємо фантастичні фаршировані баклажани

Закуска з тунця

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 банка тунця у власному соку;
– 2 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 2 – 3 столові ложки грецького йогурту;
– чверть чайної ложки гірчиці;
– сіль, чорний перець, зелена цибуля до смаку.

Приготування:

  1. З тунця злийте сік і розімніть його виделкою.
  2. Додайте натерті варені яйця і плавлені сирки.
  3. Заправте сіллю, чорним перцем, грецьким йогуртом і гірчицею.
  4. Перемішайте, намастіть на грінки та прикрасьте їх зеленою цибулею.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати італійську закуску з цибулі – її смак вас шокує.
Автор: Ольга Котів