Простішого не існує: швидкий рецепт ідеальної намазки, яка зайде всім
8 лютого 2024, 15:52Читать новость на русском
Джерело:iriska_dimitrova
Якщо у вас зовсім немає часу готувати складні страви, спробуйте скористатися цим рецептом. Для того, щоб зробити фантастичну намазку, треба зовсім мало зусиль.
Така намазка з тунця сподобається всім. Спробуйте і готуватимете її не раз.
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Закуска з тунця
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
– 1 банка тунця у власному соку;
– 2 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 2 – 3 столові ложки грецького йогурту;
– чверть чайної ложки гірчиці;
– сіль, чорний перець, зелена цибуля до смаку.
Приготування:
- З тунця злийте сік і розімніть його виделкою.
- Додайте натерті варені яйця і плавлені сирки.
- Заправте сіллю, чорним перцем, грецьким йогуртом і гірчицею.
- Перемішайте, намастіть на грінки та прикрасьте їх зеленою цибулею.