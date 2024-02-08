Фарш чудово доповнить ніжний смак баклажанів. Окрім цього, на все піде зовсім небагато часу.
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Фаршировані баклажани
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Баклажани помийте та розріжте на циліндри висотою приблизно 5 сантиметрів. Перекладіть їх у форму для запікання, зробіть надрізи, полийте олією і присипте сіллю.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до пом'якшення. На це піде приблизно 40 хвилин.
- Тим часом на невеликій кількості олії підсмажте нарізану цибулю, додайте фарш і обсмажте все разом кілька хвилин.
- Помідори подрібніть за допомогою блендера. Отримане пюре вилийте на пательню. Додайте сіль, чорний перець, сушений базилік і тушкуйте все разом приблизно 10 – 15 хвилин.
- М'якоть баклажанів розімніть та зробіть заглиблення. Начиніть фаршем і зверху викладіть кружальця моцарели. Запікайте ще 15 – 20 хвилин до утворення золотистої скоринки.